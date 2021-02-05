Після відключення "каналів Медведчука" охоплення каналу Мураєва "НАШ" зріс у 3,7 разів — ЗМІ

У деяких містах телеканал обійшов конкурента — канал "Прямий".

Видання "Детектор медіа" з посиланням на дані агентства Vizeum Ukraine повідомило, що після відключення телеканалів з орбіти лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука (112, "Ньюзван" і "Зік") аудиторія телеканалу "Наш", який належить екс-регіоналу Євгену Мураєву, збільшилася майже в 3,7 рази.

Якщо 2 лютого 2021 року канал мав охоплення 0,47% аудиторії України віку 18+, то 3 лютого він зріс до 1,72%. У містах із населенням від 50 тис. "Наш" виявився в лідерах з охопленням 2,65%, випередивши канал з орбіти Петра Порошенка "Прямий", охоплення якого склав 2,13%.

Водночас, за даними Vizeum Ukraine, у середньому в січні у "Нашого" були останні позиції в ТОПі інформаційних мовників з охопленням 0,38% по всій Україні та 0,52% у містах із населенням понад 50 тис.

Також значну вигоду від відключення телеканалів 112, NewsOne і Zik отримав канал "Прямий". 3 лютого його охоплення збільшилося з 1,31% до 2,2%. У містах з населенням понад 50 тис. ця цифра збільшилася з 1,68% до 2,13%.

"Детектор медіа" зазначає, що в перший день після відключення телеканалів з орбіти Медведчука незначно зросли показники й інших телеканалів.

Дані надані агентством Vizeum Ukraine. Дані телепанелі належать ІТК; дослідник — Nielsen; моніторинг — «Комунікаційний альянс». Дані наведені для аудиторій 18+, вибірки «Уся Україна» та «50 тис.+» За показниками rat % і shr %. Дані Overnight. Детальніше за показниками — у глосарії ІТК.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно й ретельно.