Решение о санкциях против телеканалов будет невозможно отменить, оно готовилось давно, - СНБО

Алексей Данилов заявил, что NewsOne, Zik и 112 Украина "совершали информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих приспешников".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно. Об этом секретарь СНБО заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, передает УНИАН.

"Нам было понятно, что это не средства массовой информации. Это чисто пропагандистская машина Российской Федерации, и более того, когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или другие вещи на этих каналах, — нам стало понятно, что это очень опасная ситуация для безопасности Украины", — сообщил Данилов.

Он заявил, что телеканалы "совершали информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих приспешников".

"Эти решения отменить уже невозможно, так как еще раз подчеркиваю, — то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев… материалы, они были реализованы в то время, когда они были готовы. Поэтому никакой конспирологии, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил — это полная чушь", — сказал Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".