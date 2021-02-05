Рішення про санкції проти телеканалів буде неможливо скасувати, воно готувалося давно, — РНБОУ

Олексій Данилов заявив, що NewsOne, Zik і 112 Україна "здійснювали інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула РФ із використанням своїх поплічників".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що рішення про введення санкцій проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та Zik готувалося давно й ретельно, тому скасувати його буде неможливо. Про це секретар РНБОУ заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає УНІАН.

"Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інформації. Це чисто пропагандистська машина Російської Федерації, і більш того, коли ми з кожним днем отримували все більше й більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, яким чином відбуваються ті чи інші речі на цих каналах, — нам стало зрозуміло, що це дуже небезпечна ситуація для безпеки України", — повідомив Данилов.

Він заявив, що телеканали "здійснювали інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула РФ із використанням своїх поплічників".

"Ці рішення скасувати вже неможливо, оскільки ще раз підкреслюю, — те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців... матеріали, вони були реалізовані в той час, коли вони були готові. Тому ніякої конспірології, що це сталося з якогось замовлення, що хтось комусь дзвонив — це повна нісенітниця", — сказав Данилов.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".