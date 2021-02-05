Зеленський розкритикував канал Порошенка за появу на ньому "агентів Кремля" (відео)

За словами президента, в останні дні "агенти Кремля" почали значно частіше з'являтися на каналі "Прямий", яким володіє Порошенко.

Президент України Володимир Зеленський в свіжому відеозверненні, опублікованому в соцмережах, розкритикував свого попередника і народного депутата фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, зазначивши, що на афілійованому з ним телеканалі "Прямий" "агентів Кремля за останні кілька днів показують частіше, ніж рекламу нового масла Roshen".

"Скажіть, а чому на каналах палкого борця з російською пропагандою та її агентами цих самих агентів в останні три дні показують частіше, ніж рекламу вашого нового масла Roshen? Що ж це? Це настільки хитра стратегія, що нікому не зрозуміло. Можливо я вас здивую, але з вами всім і все давно зрозуміло", — сказав Зеленський.

Також глава держави іронічно зазначив, що Порошенко є одним з ініціаторів не лише "безвізу", але і "Запорізької січі з хрещенням Київської Русі".

"Загалом, дорогі ви наші всі, скажу вам так: різноманіття добре для ваших карамельок і печенюшок, але не для думки та позицій. Ви всіх нас, якщо чесно, трошки заплутали — з одного боку, ви говорите, що рішення РНБОУ незаконне, а з іншого, питаєте, чому ми це не зробили раніше. Ви говорите, що не можна вводити санкції проти українських громадян, але чомусь забули, як зробили це в 2017 році", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Порошенко заявляв, що сам хотів ввести "незаконні" санкції проти телеканалів, однак не зміг цього зробити нібито через вибори, що почалися.

"І головне питання — ви заявили, що завжди боролися з російською пропагандою і в цілому підтримуєте це рішення. Нагадаю, на вашу думку, незаконне, але яке, на вашу ж думку, давно потрібно було зробити", — сказав Зеленський.

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Зазначимо, у цьому ж відеозверненні Зеленський розповів, що рішення про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK є виправданим і законним. За його словами, із зазначених каналів людям вливали у вуха "потоки брехні".

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Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно і ретельно.

За даними аналітиків, після закриття каналів з орбіти Медведчука охоплення каналу екс-регіонала Євгена Мураєва "Наш" зріс у 3,7 разів.