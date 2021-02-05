"Не читайте на ночь советских газет!": Зеленский рассказал, почему закрыли телеканалы (видео)

По словам президента, с указанных каналов на русском языке нашим людям вливали в уши "потоки лжи".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на русском языке, в котором заявил, что решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является оправданным и законным.

Видео выступления опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

Свое выступление президент начал с цитаты Михаила Булгакова, которого назвал украинским писателем, добавив, что его, как и свои территории, "Украина никому отдавать или дарить не собирается".

"Не читайте перед обедом советских газет", – процитировал классика президент.

Обращаясь к украинским гражданам, он добавил: "Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни".

Зеленский сказал, что государство не даст никому приватизировать русский язык, на котором разговаривают много военнослужащих на передовой, защищая Украину.

Он также затронул тему запрета ввоза книги Булгакова "Мастер и Маргарита" одного из российских издательств.

Он напомнил, что в Украине не запрещают произведения Булгакова, продемонстрировав несколько книг писателя, купленных накануне в киевских магазинах.

"В прошлом году Мастер и Маргарита издавали 39 раз, эта книга есть в школьной программе, на ввоз книги было 14 разрешений и только одному было отказано не из-за великого Булгакова, а из-за того, что в предисловии были указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма", – сказал Зеленский.

Комментируя блокировку каналов 112 Украина, ZiK и NewsOne, президент заявил, что решение СНБО о применении санкций к собственнику каналов Тарасу Козаку было принято на основе данных СБУ, которые "в силу понятных причин не могут быть оглашены".

"Если при всем этом я принял такое решение, значит на то были весомые, железнобетонные причины", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что с указанных каналов на русском языке "нашим людям вливали в уши потоки лжи".

"Мы имеем наглую и циничную ложь трио, трио каналов, которые прекратили свое вещание в Украине", – сказал Зеленский.

"Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет, точнее есть, но она гражданская", – добавил он.

Помимо прочего президент обратился к гражданам, отметив, что украинцев хотят разделить и необходимо научиться разделять правду и ложь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".