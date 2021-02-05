"Не читайте на ніч радянських газет!": Зеленський розповів, чому закрили телеканали (відео)

За словами президента, із зазначених каналів російською мовою нашим людям вливали у вуха "потоки брехні".

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням російською мовою, в якому заявив, що рішення РНБОУ про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK є виправданим і законним.

Відео виступу опубліковане в офіційному Telegram-каналі глави держави.

Свій виступ президент почав із цитати Михайла Булгакова, якого назвав українським письменником, додавши, що його, як і свої території, "Україна нікому віддавати або дарувати не збирається".

"Не читайте перед обідом радянських газет", — процитував класика президент.

Звертаючись до українських громадянів, він додав: "Не читайте перед обідом продажні ЗМІ та не дивіться кишенькові телеканали, якщо тільки не хочете отримати на обід порцію соковитої та добірної брехні".

Зеленський сказав, що держава не дасть нікому приватизувати російську мову, якою розмовляють багато військовослужбовців на передовій, захищаючи Україну.

Він також торкнувся теми заборони ввезення книги Булгакова "Майстер і Маргарита" одного з російських видавництв.

Він нагадав, що в Україні не забороняють твори Булгакова, продемонструвавши кілька книг письменника, куплених напередодні в київських магазинах.

"Минулого року Майстер і Маргарита видавали 39 раз, ця книга є в шкільній програмі, на ввезення книги було 14 дозволів і тільки одному було відмовлено не через великого Булгакова, а через те, що в передмові були вказані діячі, які підтримали анексію Криму", — сказав Зеленський.

Коментуючи блокування каналів 112 Україна, ZiK і NewsOne, президент заявив, що рішення РНБОУ про введення санкцій проти власника каналів Тарасу Козаку було ухвалене на основі даних СБУ, які "через зрозумілі причини не можуть бути оголошені".

"Якщо при цьому я ухвалив таке рішення, значить на те були вагомі, залізобетонні причини", — сказав Зеленський.

Він також заявив, що із зазначених каналів російською мовою "нашим людям вливали у вуха потоки брехні".

"Ми маємо нахабну ій цинічну брехню тріо, тріо каналів, які припинили своє мовлення в Україні", — сказав Зеленський.

"Заробляючи завдяки війні, вони переконували, що ніякої війни насправді немає, точніше є, але вона громадянська", — додав він.

Крім іншого, президент звернувся до громадян, зазначивши, що українців хочуть розділити і необхідно навчитися розділяти правду і брехню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака і його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".