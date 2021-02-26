Під нові санкції РНБО потрапив екс-глава МВС Захарченко та ще 9 колишніх чиновників-втікачів (відео)

Як заявив секретар відомства, проти них ввели обмеження через "зраду батьківщини".

У пʼятницю, 26 лютого, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО), за підсумками якого було ухвалене рішення рекомендувати президенту Володимиру Зеленському ввести нові персональні санкції проти 10 військовослужбовців. На підсумковій прес-конференції секретар РНБО Олексій Данилов, заявив, що за "зраду батьківщини" до списку санкцій потрапили:

Денис Березовський, 15.07.1974 року народження, контр-адмірал Станіслав Шапортов, 16.02.1967 року народження, генерал-майор Сергій Няньчур, 18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції Юрій Котовський, 09.08.1964 року народження, генерал-майор Олександр Якименко, 22.12.1964 року народження, генерал-майор, глава СБУ з січня 2013 по лютий 2014 року Володимир Тоцький, 19.10.1954 року народження, генерал-майор Сергій Ганжа, 13.07.1959 року народження, генерал-майор Сергій Єлісєєв, 24.10.1961 року народження, віце-адмірал Дмитро Шакуро, 21.04.1973 року народження, контр-адмірал Віталій Захарченко, 20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України, міністр внутрішніх справ України з листопада 2011 по січень 2014 року

За словами Данилова, їх позбавлять всіх військових звань і державних нагород. Санкції вводяться максимальні, за всіма 13 пунктами.

"Ми розглядали всіх посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу державу — було ухвалене рішення щодо 10 осіб. Вони всі позбавлені всіх державних нагород і звань, жодного українського звання у них немає. Щодо них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство", — сказав Данилов.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.