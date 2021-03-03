"Наиболее частый вопрос": Шмыгаль рассказал, ждать ли отставки Авакова

По словам премьера, говорить об отставке пока нецелесообразно, поскольку реформа МВД еще не закончилась.

Основания для отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отсутствуют. Об этом в интервью Фокусу заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему, несмотря на то, что многие политики и общественные деятели требуют отставки главы МВД, президент и правительство продолжают называть Авакова "эффективным министром", Шмыгаль сказал, что это "наиболее частый вопрос" за весь год его пребывания на должности.

"Но я задам вам вопрос в ответ: какой может быть причина отставки?", – сказал Шмыгаль.

Комментируя то, что в рамках реформы МВД смена кадров в полиции так и не состоялась, глава правительства отметил, что прошло недостаточно времени.

"Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но всех поменять одним махом — нет. Реформа — это изменение руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас у полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки [Арсена Авакова] нет", – отметил премьер-министр.

Полную версию эксклюзивного интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля Фокусу читайте завтра на сайте и в новом номере журнала.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против свободного обихода короткоствольного оружия для граждан.

По словам министра, всем очень хочется иметь короткоствольное оружие, но при этом все будут очень сильно недовольны, если кто-то кого-то застрелит. И поэтому он выступает против, чтобы у любого гражданина была возможность легально получить пистолет.

Напомним, Арсен Аваков анонсировал введение новых санкций СНБО против "врагов Украины". Но при этом он отмечает, что это не будут повальные репрессии против "инакомыслящих".

Также министр МВД рассказал, как РФ отреагирует на санкции против Медведчука.