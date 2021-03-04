Год у руля. Денис Шмыгаль о вакцине, разногласиях с МВФ и цене на газ

4 марта исполнился год с начала работы в должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. В эксклюзивном интервью Фокусу премьер-министр рассказал, когда всех украинцев вакцинируют от коронавируса, почему Аваков непотопляем, как помочь аграриям… И о своей отставке.

4 марта исполнился год с начала работы в должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. Все это время не прекращались разговоры о его скорой отставке и массовых ротациях в правительстве. Но ни первого, ни второго не случилось. Более того, увольняться Шмыгаль не собирается. По крайней мере, пока не закончился кризис, преодоление которого — основная задача премьера.

За плечами 46-летнего политика богатый управленческий опыт в компаниях "Львовхолод" и ДТЭК Бурштынская ТЭС. Также он работал главой Ивано-Франковской облгосадминистрации, после чего по приглашению тогдашнего премьера Алексея Гончарука стал вице-премьером, проработав на этой должности месяц, пока не возглавил правительство.

О коронавирусе, кризисе и вакцинах

Владимир Зеленский говорит, что команда правительства и президента — мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Но количество выявленных заболевших, несмотря на карантинные меры, растет. Почему?

— Год показал, что в условиях отсутствия коллективного иммунитета наиболее эффективны ограничительные меры. Ничего другого против эпидемии в мире не придумано. Только ограничение контактов людей, передвижений, скопления социальных групп дает возможность прервать эпидемическую цепочку. Соответственно, как только ограничения снимаются, количество заболевших начинает расти.

На каждом этапе карантинных мер кроме сдерживания пандемии мы преследовали и другие цели. Например, жесткий карантин весной позволил остановить первую волну, когда основной угрозой были панические настроения в обществе. Люди боялись этого вируса, не понимали, с чем имеют дело. Украина прошла этот период мягко по сравнению с Испанией, Италией, которые столкнулись с огромными потерями людей и проблемами для экономики.

Во второй волне, осенью, главным врагом стало равнодушие. Когда людям все равно, все измучены ограничениями, напряжением. Мы регулировали вопросы адаптивным карантином, затем был карантин выходного дня, который критиковали, но он дал результат — новогодние и рождественские каникулы прошли без пиковых вспышек. Январский карантин зимних каникул позволил вернуться к 2–3 тыс. заболевших в день. Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно.

То есть мы в преддверии очередного карантина?

— Сейчас мы вернулись к адаптивному карантину. Ежедневно мониторим ситуацию, усиливаем карантин в отдельных областях. Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях. В этом году мы и дальше будем сталкиваться с волнами пандемии.

До сегодня все страны ищут способы противостоять пандемии. Кто-то на законодательном уровне обязывает граждан надевать две маски. Мы во время первой волны искали аппараты ИВЛ, стояли в очередях. Сегодня в Украине больше 6 тыс. аппаратов ИВЛ, из них заняты 600–700, и никогда это количество большим не было, потому что оказалось, что более эффективное средство для человека с пневмонией — кислородные концентраторы. Из 66 тыс. койко-мест для больных COVID-19 почти 60 тыс. мы обеспечили кислородом.

При этом волонтеры заявляют, что кислородных концентраторов катастрофически не хватает, они бесконечно их закупают, а больных выписывают с кислородной недостаточностью.

— Повторю: в Украине около 90% койко-мест обеспечены подачей кислорода. Но вирус распространяется не всегда равномерно. Если мы говорим, что в Украине занята треть мест с кислородом, то в Ивано-Франковской области, в "красной зоне", — все. В таком случае врачи в первую очередь предоставляют места тем, у кого жизнь зависит от подачи кислорода. Если же угрозы жизни нет, но остаются симптомы, то выписывают, чтобы освободить места для тяжелых пациентов. Врач, принимая решение о выписке, знает, что за каждого пациента несет ответственность. Если же для облегчения ситуации или реабилитации в домашних условиях необходим кислород и в этом помогают волонтеры, низко кланяюсь. Но это не значит, что медики не сделали все, чтобы спасти человека.

Прибыла первая партия вакцины. В какую сумму она обошлась Украине?

— Прибыла вакцина AstraZeneca производства Серум Института. Вообще, мы заключили договоры с шестью производителями, все вакцины безопасны и качественны. В ближайшее время ожидаем 117 тыс. доз Pfizer. Цену я вам сказать не могу из-за договора о неразглашении, но она абсолютно рыночная. Сегодня конкуренция на этом рынке настолько высока, что производители засекречивают все, не только цену. Даже документы предоставляются в последний момент перед поступлением партии вакцин. И государства на это соглашаются. Потому что есть значительный дефицит. Сегодня во всем мире начались существенные задержки поставок вакцин, производители не справляются с таким большим количеством заказов. Как следствие, скандалы во многих странах. Особенно когда граждан вакцинировали первой дозой, использовав все запасы, а по второй дозе пошли отсрочки.

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То же самое по датам. Например, производитель прописывает в договорах сроки поставки партии с 15 февраля по 15 марта. Чиновники, рассчитывая на оптимистический сценарий, объявляют, что вакцина в стране появится 15 февраля, но он не подтвердился. Тогда министр летит к производителю, чтобы лично проконтролировать поставку, хотя, согласно договору, дедлайн еще не наступил.

Кстати, чтобы не повторять ошибок наших соседей, мы сразу за каждым человеком закрепляем две вакцины. То есть в первой волне сможем вакцинировать 250 тыс. человек. С 1 марта Минцифры запустило электронную регистрацию на вакцинацию. В будущем это может стать основой для так называемого паспорта вакцинации.

А как насчет прогноза, что массово вакцину украинцы получат только в 2023-м?

— Это неправда. Согласно Национальному плану вакцинации, мы должны вакцинировать до 22 млн украинцев в течение года-полутора. Учитывая, что, по данным социологических исследований, только половина украинцев согласны прививаться, то по факту за этот и следующий год мы вакцинируем всех желающих. У нас уже есть договоренности о поставках до 30 млн доз вакцин от различных производителей. Так что вакцины хватит на всех.

Негосударственный сектор сможет вакцинировать?

— Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств — пока производители вакцин торгуют только с правительствами. Но этого стоит ожидать, и мы думаем об этом. Украина в I–II квартале рассчитывает получить несколько миллионов доз. Учитывая ограниченные сроки годности вакцин, могут возникать излишки. В первую очередь мы будем направлять их на вакцинацию групп следующей волны. Но если и после этого возникнут излишки, то подумаем, как распределить: кому из молодых, здоровых людей достанется вакцина, ведь многие захотят привиться вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать.

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Сколько будет стоить доза в коммерческих учреждениях? Называют страшные цифры — €1 тыс. за две дозы Pfizer

— Это невозможно. Сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высокая. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300–1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах.

О министрах и отставках

Как оцениваете работу главы Минздрава Максима Степанова, об отставке которого говорят из-за срыва сроков поставки вакцины, в том числе в парламенте?

— Министр Степанов пришел на свою должность как кризисный менеджер, который должен был быстро принимать антикризисные решения, когда мы столкнулись с первой волной пандемии. С ролью кризисного менеджера он справляется. Это право парламента — оценивать работу любого министра. Поэтому давайте оставим вопрос парламентариям.

Парламент дважды провалил назначение на должность министра энергетики и первого вице-премьера Юрия Витренко. Как вы видите эту ситуацию?

— Моя роль — внесение кандидатуры в зал парламента по решению монобольшинства. Фракция дважды принимала решение вынести Юрия Витренко на рассмотрение в качестве кандидата на пост министра энергетики, первого вице-премьер министра. В энергетической отрасли надо наводить порядок, искать механизмы, которые позволят населению и бизнесу платить адекватную цену за газ, электроэнергию, тепло. И при этом обеспечить сбалансированный европейский рынок. Минэнерго требует стабильной команды, стабильного министра.

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Давайте поговорим о министре внутренних дел Арсене Авакове. Его отставки с завидным постоянством требуют и политики, и общественные активисты, но президент и правительство настаивают, что Аваков — эффективный министр. Почему?

— Это наиболее частый вопрос, который я слышу в течение года работы в правительстве. Но я задам вам вопрос в ответ: какой может быть причина отставки?

Например, провал реформы МВД. Доверие к полиции выше, чем к милиции, но смена кадров все равно не состоялась.

— Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но всех поменять одним махом — нет. Реформа — это изменение руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас у полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки, нет.

Вы тот премьер, которого в СМИ увольняют почти ежемесячно. Как вам работается в условиях низкого уровня поддержки — по данным КМИС, 47% украинцев вам не доверяют?

— Я никогда не интересовался рейтингами и тем, кому нравлюсь, а кому — нет. Всех премьеров всегда хотят уволить. Это, наверное, неотъемлемый атрибут высоких государственных должностей. Назначение нашего Кабмина — скорее антикризисный шаг, чем политический компромисс. В спокойное время правительства более политизированные. Наша же задача — справиться с многочисленными вызовами. В прошлом году мы получили пандемию, засухи, пожары, наводнения. Но мы преодолели эти кризисы. Понимаю, придёт время — мы все уйдем со своих должностей, нет вечных премьеров или министров. Но я пришел и выполняю свою работу, мне глаза не за что прятать.

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Об экономике и стратегических отраслях

Экономика Украины в 2020 году переживала кризис — минус 4,2% ВВП. Почему это произошло и какова перспектива возобновления роста?

— В прошлом году по прогнозу, в том числе международных финансовых организаций, Украина должна была потерять 8,5%. Но мы просели на 4%, и это один из лучших показателей в Европе. В текущем году ожидаем плюс 4,6% ВВП. 2020-й про­шли мягче, чем могли, по нескольким причинам. Речь и о взвешенных решениях относительно ужесточения карантина, и о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе через программу кредитов "5-7-9%", по которой уже выдано более 20 млрд грн. Поддержку экономике дала и программа президента "Велике будівництво" — почти 100 млрд грн влито в экономику. Плюс повышение минимальной зарплаты оказало влияние.

В этом году мы хотим вложить в строительство больше, но не только за счет бюджета. Думаю, сможем удвоить инвестиции через программу государственно-частного партнерства. Украина этим инструментом никогда не пользовалась, но мы научились работать с концессиями, и это также будет способствовать подъему экономики. Важно деньги не проесть, а заставить работать.

Промышленное производство в прошлом году сократилось. Что происходит с его поддержкой, а также поддержкой стратегических отраслей, для которых у нас даже создали министерство?

— В Украине есть важные экспортообразующие отрасли — торговля зерновыми, металлургия, химпром. А есть стратегические, которыми теперь занимается Минстратегпром. Последние 15 лет отраслями, которые мы отнесли к стратегическим — авиационной, оборонной и космической промышленности, — на уровне правительства никто не занимался. А в мире ключевые торговые решения по этим направлениям принимаются на уровне министров и вице-премьеров. Уже подписаны первые контракты на $100 млн, и задача министерства — привлекать в год не менее $1 млрд. Речь идет о подписании крупных контрактов в области самолетостроения, космических технологий, оборонной промышленности. Уже есть контракт на три самолета "Антонов", и мы далеко продвинулись в контрактовании оборонной продукции.

Без госдотаций цены на продукцию украинских аграриев за рубежом проигрывают конкурентам. Что планируется для поддержки агросектора и чего ждать от нового профильного министерства?

— У министерства три ключевых направления: поддержка агропроизводителей, земельная реформа и реализация проекта орошения земель в южных областях. Одесская, Херсонская, Николаевская области могут увеличить урожайность в два-три раза по отдельным культурам, но там дефицит воды. Каналы есть, нужно по механизму государственно-частного партнерства дать агрокомпаниям возможность орошать поля. Это будет прорыв в агроотрасли.

"С 2025-го добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны"

О поддержке агроэкспортеров тоже помним. В Брюсселе мы договорились о старте пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, говорим о промышленном безвизе для украинской продукции. Постепенно украинские товары будут получать бесквотный доступ на рынок ЕС. Еще одной программой поддержки стал подписанный президентом закон о снижении НДС для агропроизводителей до 14%. Также будем развивать показавшую эффективность программу возмещения 25% на агротехнику.

Каковы планы правительства по поддержке экспортеров, кто вообще должен заниматься продвижением наших товаров за границей?

— Для этого мы создали Министерство стратегических отраслей промышленности, такая задача поставлена аграрному министерству и даже Министерству иностранных дел. Мы провели совещание с нашими послами, на котором впервые поставили конкретные экономические задачи продвижения экспорта в тех государствах, где они работают, и привлечения оттуда инвестиций в Украину. К сожалению, наша страна одна из немногих, у которой нет собственного кредитного экспортного агентства. Эту функцию планируем возложить на Укрэксимбанк.

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Министерства же должны заниматься продвижением экспорта. Нашим послам задачи поставлены, теперь уже просто отчет о товарообороте с той или иной страной нас не удовлетворяет, нас интересует, чтобы посол показал, какие три или больше предприятий он лично вывел на рынок страны и каких инвесторов отправил в Украину. Там, где послы не будут эффективными, будем говорить с президентом о кадровых решениях.

О кризисе в энергетике и добыче газа

Добыча газа — важная часть энергетической независимости страны. По словам Юрия Витренко, вр. и. о. энергетики, "Нафтогаз" в прошлом году должен был увеличить добычу до более чем 20 млрд куб. м, но по итогам 2020-го она едва превысила 13 млрд куб. м. Как нарастить добычу?

— Мы продали "Нафтогазу" спецразрешение на Юзовское газоносное месторождение, передали шельф Черного моря, впервые в истории Украины заключили восемь соглашений о разделе продукции, из которых половина — это "Нафтогаз", другая часть — четыре частные компании. Впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством. Только в разведку этих газоносных месторождений будет вложено 10 млрд грн. Если говорить оптимистично, то благодаря этому мы планируем, что с 2025-го добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны.

В стране есть проблемы у энергорынка. Речь идет об энергобалансе и рисках веерных отключений, о долгах перед "Энергоатомом" и производителями зеленой энергии. Кто и когда должен заниматься этими проблемами, когда будет их решение?

— Ответственность за кризис в отраслях всегда на правительстве, никто ее с нас не снимал. Ни с меня, ни с и. о. министра энергетики. Эта зима была тяжелой, в том числе из-за низких температур. Не только в Украине, но и в других странах энергосистемы не выдерживали нагрузок. По долгам перед предприятиями возобновляемых источников энергии у нас есть Меморандум, впереди погашение задолженности за счет кредитных средств, которые получит "Укрэнерго", впереди выпуск Green Bonds (зеленых облигаций), чтобы закрыть все расчеты с зелеными.

"Конкретных оснований, необходимых для отставки министра Арсена Авакова, нет"

В парламенте есть законопроект о запрете импорта из страны-агрессора. Сейчас наша энергосеть синхронизирована с сетями Беларуси и России, и при возникновении дефицита мы пользуемся импортом. Но есть выход — вступление в ENTSO-E, которое планируем осуществить в 2023 году.

Компания "Энергоатом" пройдет путь, подобно НАК "Нафтогаз Украины", то есть будет корпоратизирована. Будем поэтапно реформировать энергетическую отрасль, должны отойти от тарифов и прийти к конкурентным ценам, граждане должны иметь право выбирать поставщика. А для поддержки населения нужна система монетизации льгот и субсидий.

Этой зимой правительство запретило поставщикам продавать газ дороже установленной Кабмином цены, хотя закон о рынке газа таких мер не предусматривает. Что будет в следующем отопительном сезоне?

— Ошибка розничного рынка газа была в том, что людям нужна прогнозированная стоимость газа, они не готовы отслеживать цену и быстро менять поставщика. Исправление этой ошибки — запуск всеми поставщиками годового продукта, тогда потребители будут понимать, сколько стоит и будет стоить газ. А Минсоцполитики сможет детально подсчитать субсидии.

Когда этой зимой произошел резкий рост, люди были возмущены несправедливостью, в том числе тарифа на транспортировку. Государство не могло в такой ситуации не вмешаться — мы установили прайс-кэп 6,99 грн за куб. м до 31 марта. Прайс-кэп — это условия рынка: если можешь торговать ниже указанной цены — торгуй, не можешь — уходи с рынка. Таким образом мы обеспечили стабильность.

Далее реформа рынка газа продолжится. До конца второго квартала по умолчанию годовой продукт будет основным. А значит, необходимость регулировать рынок из-за ежемесячных прыжков цены отпадёт сама собой. При этом каждый потребитель будет иметь возможность и право перейти на месячный продукт и попробовать в течение 12 месяцев управлять ценой на газ в ежемесячном режиме.

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Об МВФ и транше

Миссия МВФ завершена, транша нет. О чем шла речь в дискуссиях с Фондом, какие главные причины несогласования программы, перспективы возвращения ревизоров и получения транша в 2021 году?

— После окончания работы МВФ никогда нет транша. Это правило. Есть только staff level agreement, то есть технические договоренности. Транш согласовывается решением правления МВФ через определённое время. Сегодня миссия, которая работала онлайн, завершилась, мы выполнили на 95% все договоренности и требования. Остается пять направлений, три из которых — в плоскости законодательных изменений. Это закон о Высшем совете правосудия, решение вопроса с НАПК — введение уголовной ответственности за ложь в декларациях, и вопрос НАБУ — суд признал неконституционным назначение Артема Сытника, и мы подали два законопроекта о НАБУ, которые рассмотрит парламент. Все это сейчас — предмет дискуссии перед подписанием staff level agreement. Также обсуждали с миссией вопрос прайс-кэпа до 31 марта. И пятый пункт — дискуссии о макропоказателях Украины в 2022 и 2023 годах, в частности размер дефицита бюджета.

Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с МВФ не останавливалось, диалог ведется в ежедневном режиме. Поэтому хорошие новости, я вас уверяю, будут.