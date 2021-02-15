Министр в смартфоне. Михаил Федоров об особых условиях для IT, е-паспортах и планах на премьерство

Глава Минцифры рассказал Фокусу, как превратить Украину в максимально цифровое государство и почему наша страна не готова к появлению собственных соцсетей

В текущем году у Министерства цифровой трансформации масштабные планы. Его глава Михаил Федоров хочет максимально оцифровать популярные госуслуги и превратить Украину в первую в мире диджитализированную страну. Федоров горит этой идеей и признается, что президент Владимир Зеленский никогда не хвалит. Зато требует работать быстрее и качественнее, поэтому министр старается. Чем выше его эффективность, тем больше шансов сохранить должность, когда правительство начнут тасовать.

Этот год начался с акций протеста недовольных высокими коммунальными тарифами, предпринимателей и др. Они требуют отставки правительства. Как вы считаете, Кабмин работает по-максимуму или по-минимуму?

— Мне тяжело оценивать работу всего Кабмина, потому что не до конца четко понимаю цели каждого министерства, нет системы координат оценки нашей эффективности. Есть план действий Кабмина. Каждую неделю премьер спрашивает у всех министров, что выполнено, а что нет. Он контролирует этот процесс.

Кто он: Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Почему он: Хочет превратить Украину в максимально цифровое государство

Если говорить о нашем министерстве, то здесь выстроена система, позволяющая парламенту, президенту и украинцам не только оценить эффективность нашей работы, но принять после этого объективное, а не эмоциональное решение.

В 20-х числах февраля мы презентуем концепции цифровой трансформации других министерств с четкими КРІ, графиками проектов, указанием ответственных лиц, бюджетов, подрядчиков. Это будет максимально прозрачная система управления. Когда ее запустят, в дальнейшем сможем оценить работу всех министров.

Кем вы себя считаете: министром из Кабмина Шмыгаля или министром из команды Зеленского?

— Я точно себя ощущаю как министр в команде Зеленского. Диджитализация — это пункт его избирательной программы. Благодаря поддержке главы государства на первом этапе была построена организационная структура по цифровой трансформации на уровне всей страны. Ни Гончарук, ни Шмыгаль, ни депутаты не были архитекторами этой идеи.

То есть вы продолжите работу и в следующем составе Кабмина?

— У меня такой уверенности нет. Потому что быть в команде президента хорошо, но есть трудности. Он смотрит на эффективность работы и достижения по его программе. Зеленский постоянно контролирует все, что ты делаешь. Соответственно, [наши] поражения тоже на нем могут сказываться. Для него важно достичь цели, и я это понимаю. У нас нет культа должности, мы работаем на достижение результата. Президент требует больше работать и быстрее реализовывать проекты.

За шаг от премьерства

В политических кругах есть мнение, что вы станете следующим премьером. Готовы ли взять на себя такую ответственность?

— Сначала нужно выполнить те задачи, которые есть у нашего министерства.

И тогда на повышение?

— Нет. Я об этом даже не думаю. Потому что тот объем информации и реализованных проектов, которыми должен обладать премьер-министр, я себе точно представляю.

То есть вы об этом все-таки думаете?

— Я задумываюсь, когда вижу, в котором часу премьер-министр заканчивает совещания — это поздно ночью. Или начинает работу едва ли не с самого утра. И когда вижу, что он круглосуточно на связи. И я понимаю, насколько нужно быть компетентным. У меня же мотивация — создать самую удобную страну с точки зрения взаимодействия с государством.

Выборы онлайн

В 2024 году на президентских выборах будет электронное голосование?

— Это наша большая цель.

И это в то время, когда в мире начали отказываться от такой системы из-за ее слабой защиты?

— Информацию можно по-разному интерпретировать. В мире все больше организовываются профильные мероприятия, где обсуждают эту тему и пути внедрения такого голосования.

Я точно уверен, что пройдет 5, 30, 50 лет, и мир будет голосовать онлайн. Изменится культура, наше понимание ценности и роли технологий. Важно, чтобы чиновники были готовы внедрять, а люди — доверять государству.

[ + – ] Голосование в один клик. Большая цель Минцифры — к 2024 году запустить онлайн-выборы

У нас план такой: ставим большую цель — и она сразу же определяет, с какой скоростью мы к ней движемся. Если нужно в 2024 году провести онлайн-выборы, нам необходимо все услуги перевести в онлайн, чтобы люди разбирались, как их получать, чтобы вся страна покрывалась интернетом, чтобы мы обеспечили кибербезопасность. Последнему пункту нужно больше всего внимания уделить.

Когда в таком случае ожидать соответствующий законопроект?

— Когда приложением "Дія" будут пользоваться 20 млн граждан, мы начнем разработку законопроекта.

А сколько сейчас пользуются?

— Где-то до 5 млн.

Легализация е-паспорта

4 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронном паспорте. Расскажите детальнее, что нового привнесет данный документ после окончательного принятия?

— Есть несколько целей. Международная — для бренда Украины как цифрового государства. Мы будем первой страной в мире, которая легализирует электронные паспорта. Были попытки в Китае, но там электронные документы не используются в таком большом количестве в разных жизненных ситуациях.

"Я точно себя ощущаю как министр в команде Зеленского. Диджитализация — это пункт его избирательной программы"

С точки зрения внутренних процессов упростится процедура внедрения тех продуктов, которые мы запускаем. Потому что особые бюрократы все время говорят, что электронного паспорта нет в законе, поэтому и нет смысла его предъявлять. Теперь будет иначе.

Что это даст украинцам?

— Украинцы уже могут пользоваться электронным паспортом в любых жизненных ситуациях — от оформления посылок на почте до предъявления в магазинах. Но после принятия закона он на законодательном уровне будет приравнен к обычному паспорту. Везде, где действует обыкновенный паспорт, будет действовать электронный.

Проблема в том, что многие жалуются на отсутствие считывающих устройств. Из-за этого они не могут проверить подлинность документа.

— Не нужен никакой считывающий прибор. Мы внедряем принцип people-to-people. Я могу благодаря своему смартфону проверить подлинность вашего паспорта: навести камеру своего телефона на QR-код на вашем электронном паспорте и увидеть, действителен ваш паспорт или нет. Во время такой проверки идёт запрос в реестр в режиме реального времени. То есть подделать документ невозможно никак .

В законопроекте также упоминается паспорт для выезда за границу. То есть его электронный формат можно будет использовать при выезде из страны?

— Этот паспорт уже отображается в "Дії". В целом загранпаспорт имеет такую же юридическую силу, как и внутренний. Его можно использовать во многих жизненных ситуациях: при получении посылок, проезде, финансовых услугах и пр. В том числе для внутренних перемещений, кроме выезда за границу. Сейчас документы в "Дії" принимают уже 10 международных аэропортов: Борисполь, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье, Николаев, Ивано-Франковск, Херсон и Днепропетровск.

В начале этого года многие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Это породило разговоры о цензуре в социальных сетях и необходимости создать альтернативные площадки, дабы не допустить монополии на информацию в руках узкого круга компаний. Как вы считаете, не пора ли и нам разработать альтернативные соцсети?

— Считаю, что технологические проекты, которые завоевывают мир, рождаются в свободной среде с самыми маленькими налогами и там, где есть все для развития технологий. Я не верю в создание в Украине успешной социальной сети в ближайшее время. Для этого нужно создать самую лучшую налоговую систему, защищать интеллектуальное право, научиться привлекать инвестиции и работать с ними, чтобы инвесторы кайфовали и хотели вкладывать деньги в страну. Украина к этому не готова. И мы работаем с корнем проблемы.

Дія City

Вы предлагаете создать в Украине особые условия для IT-индустрии. Речь идет о проекте "Дія City". Что он подразумевает?

У меня есть большая цель — создать в Украине лучшие условия в мире для IТ- и креативных индустрий, чтобы их представители имели возможность платить здесь минимум налогов ; где у них будут либерализованные трудовые отношения, а не вынужденная работа по советскому трудовому кодексу; где равные права и у аутсорсинговых компаний, и у продуктовых и нет жесткого регулятора, а компании, подпадающие под критерии "Дія City", автоматически становились бы ее резидентами; где правоохранительные органы не могут закошмарить IТ-бизнес.

Важно

Високосный год Зеленского. Президент — о борьбе за вакцину, тет-а-тет с Путиным и коррупции

В последней версии законопроект [№4303] максимально учел конструктивные правки индустрии и экспертов, перечень полномочий Минцифры будет значительно сужен. Часть из них передадим другим госструктурам, часть вообще отменим.

IT-рынок недоволен тем, что не понимает, по каким критериям компании будут приниматься в "Дія City".

— В законопроекте прописаны все критерии. Основные — это украинское резидентство (позже можно будет добавить международное) и средняя зарплата €1400.

Расскажите о защите участников "Дія City" и их налого­обложении.

— Говорилось о том, что для обыска IТ-компаний и изъятия серверов нужна будет санкция прокурора области или выше. Это не позволит кошмарить IТ-компанию с помощью прокуроров райцентров. Вместо изъятия серверов предполагается копирование документов, чтобы это не влияло на работу компании и не привело к ее остановке.

Важно

Менеджер "слуг". Арахамия о том, почему украинцы не любят выборы и чем Рада похожа на Вегас

Что касается Налогового кодекса, то для компаний-резидентов "Дія City" мы оставляем налог 5% плюс 1,5% военного сбора, а налог на прибыль заменяем налогом на выведенный капитал в размере 9%.

Реестры возмущения

Пользователи цифровых гос­услуг жалуются на то, что некоторые из них работают некорректно. Например, часто бывают сбои в сервере для оплаты штрафов за нарушение ПДД. В чем проблема?

— Я знаю о каждом моменте, требующем доработки. Например, знаю, что не у всех водителей отображаются удостоверения. Но тут стоит учесть, что реестр создан в 2013 году, до этого были лишь компилированные базы, которые передавали на флешках и вносили в реестр. Те, кто сейчас получают права, могут быть уверены в том, что все у них будет хорошо работать.

"У меня есть цель — создать в Украине лучшие условия в мире для IT- и креативных индустрий, чтобы их представители платили здесь минимум налогов"

Проблема с качеством данных всех реестров историческая. Когда мы взялись за дело, то в реестре водителей было 1,5 млн данных об автовладельцах, а теперь их там 8 млн. Мы улучшили работу реестра меньше чем за год.

Возвращаясь к проблеме со штрафами: штрафы приходят отлично, просто приходят позже, чем в банковские приложения. Потому что банки платят за эту функцию, вот там и срабатывает моментально, а мы делаем все бесплатно. Но мы этот вопрос решили: с апреля штрафы будут приходить моментально, как и в банковских приложениях.

Каков алгоритм работы реестров? Люди, сменившие место прописки, жалуются на то, что штрафы приходят им по старым адресам.

— Проблема в том, что документы ЦНАП [Центр надання адміністративних послуг] отправляет голубями и в бумажном виде. В декабре 2020-го мы приняли постановление Кабмина, согласно которому с 1 апреля 2021 года все службы городов Украины между собой (и внутри городов) должны обмениваться информацией только в электронном виде. При этом должна быть разработана КСЗИ [комплексная система защиты информации], должен использоваться API [интерфейс программирования приложений]. Мы уже раздали всем местным советам информацию о том, как вести реестр на базе Госмиграционной службы в электронном виде. Соответственно, появится возможность создавать электронную прописку. Вам больше не понадобится бумажный документ: у каждого чиновника будет доступ к этому интерфейсу, где он сможет увидеть ваши данные и вашу прописку. Кстати, мы сейчас вносим в Раду законопроект, которым уберем штамп из паспортов.

В мае прошлого года появилась информация о специфической ошибке в системе электронного администрирования НДС, из-за которой злоу­мышленники могли проводить подложные накладные. Сотрудники налоговой видели это, но ничего не могли предпринять. Решен ли этот вопрос и не приведет ли большая диджитализация к огромному количеству таких проблем?

— Этот вопрос решен — сменили главу налоговой, а новый глава допустил СБУ и Минцифры к реестру. Мы провели с СБУ спецоперацию, и теперь налоги украинцев не разворовывают, а показатели налоговой превышают план. Служба начала приносить в госбюджет больше денег во время карантина, чем до него. Скрутки ликвидированы, на основе этих скруток ликвидированы конвертцентры. Сейчас служба великолепно работает.

Когда в Украине появится 5G?

— Мы уже запустили научно-исследовательскую работу по 5G, начали подготовительную деятельность по распределению 700-го диапазона, но не считаем, что 5G нужно срочно строить. Мы пока "чиним" 4G, бегаем с ведрами и тряпками, моем вышки, а 5G развиваем потихоньку. В общем, мыслим глобально, действуем локально.