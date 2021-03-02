"Это будет катастрофа": Аваков рассказал, как РФ отреагирует на санкции против Медведчука

Украинцам придется дать отпор российским провокаторам, которые начнут действовать после удара по Виктору Медведчуку.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что Украине необходимо готовиться к ответным действиям России после введения санкций против народного депутата Виктора Медведчука. Он спрогнозировал реакцию Кремля в интервью Дмитрию Гордону.

По мнению Арсена Авакова, россияне попытаются дестабилизировать ситуацию как внутри Украины, так и на временно неподконтрольной территории Донбасса. Пророссийские силы уже получили значительный ущерб, но все еще способны оказать сопротивление.

"Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать", — заявил глава МВД. — "Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег – начнутся провокации на фронте, к сожалению".

Как предполагает Арсен Аваков, вскоре украинцам придется постоять за себя и дать отпор российскому агрессору. В то же время он уверен, что Российская Федерация не станет открыто наступать на Украину, ведь ситуация на мировой арене совершенно не в пользу россиян.

"Потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", – высказался министр.

Он также призвал готовиться к развалу режима российского президента Владимира Путина, после которого украинцам придется оперативно реагировать. Арсен Аваков уверяет, что в настоящий момент МВД Украины готово к такому развитию событий.

9 февраля 2021 года СНБО Украины принял решение о применении санкций против Виктора Медведчука из "ОПЗЖ" и еще семи человек. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Ограничения предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капитала за границу и тому подобное.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что санкции против Медведчука могут "привести к реакции в политической и социальной сфере" и обострению ситуации на "юго-востоке". Он также заявил о "накачке" оборонного потенциала Украины со стороны США.

"Украине никто не угрожает, а это провоцирует самые горячие украинские головы на проявление агрессивности", — отметил Песков.