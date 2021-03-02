"Це буде катастрофа": Аваков розповів, як РФ відреагує на санкції проти Медведчука

Українцям доведеться дати відсіч російським провокаторам, які почнуть діяти після удару по Віктору Медведчуку.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що Україні необхідно готуватися до дій у Росії після введення санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука. Він спрогнозував реакцію Кремля в інтерв'ю Дмитру Гордону.

На думку Арсена Авакова, росіяни спробують дестабілізувати ситуацію як усередині України, так і на тимчасово непідконтрольній території Донбасу. Проросійські сили вже отримали значної шкоди, але все ще здатні чинити опір.

"Росія буде відповідати. Відповідати провокаціями, дестабілізацією всередині, організаціями бунту, буде проплачувати", — заявив голова МВС. — "Тепер їм проплачувати буде важче всередині країни. Тому що по п'ятій колоні, як ви сказали, завдано величезного удару. Зійде сніг — почнуться провокації на фронті, на жаль".

Як припускає Арсен Аваков, незабаром українцям доведеться постояти за себе і дати відсіч російському агресору. У той же час він упевнений, що Російська Федерація не стане відкрито наступати на Україну, адже ситуація на світовій арені зовсім не на користь росіян.

"Втрати будуть нищівні в них. У нас теж, на жаль. Це буде катастрофа і для нас, але це буде катастрофа і для них", — висловився міністр.

Він також закликав готуватися до розвалу режиму російського президента Володимира Путіна, після якого українцям доведеться оперативно реагувати. Арсен Аваков запевняє, що наразі МВС України готове до такого розвитку подій.

9 лютого 2021 року РНБО України прийняв рішення про застосування санкцій проти Віктора Медведчука з "ОПЗЖ" і ще семи осіб. У той же день президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Обмеження передбачають блокування активів, запобігання виведення капіталу за кордон тощо.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков попередив, що санкції проти Медведчука можуть "призвести до реакції в політичній і соціальній сфері" і загострення ситуації на "південному сході". Він також заявив про "накачування" оборонного потенціалу України з боку США.

"Україні ніхто не загрожує, а це провокує найгарячіші українські голови на прояв агресивності", — зазначив Пєсков.