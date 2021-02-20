Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука
Ограничительные меры введены на три года против восьми человек и 19 компаний, зарегистрированных в разных странах
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц, среди которых – Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.
Санкции введены на 3 года относительно восьми физлиц, пятеро из которых являются гражданами Российской Федерации. В этот список попали:
- Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;
- Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
- Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
- Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ;
- Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
- Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.
Также санкции введены в отношении 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, в Молдове, Португалии.
Реализацию и контроль за эффективностью ограничительных мер президент возложил на Кабинет Министров Украины, СБУ и НБУ.
Причиной решения СНБО рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции стало то, что сейчас СБУ проводит уголовное расследование по ч.5 ст.258 Уголовного кодекса — "финансирование терроризма".
Посольство США уже отреагировало на действия СНБО, заявив, что поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций, а также отметили, что Виктор Медведчук находится под американскими санкциями с 2014 года.
Жена нардепа Оксана Марченко, которая также оказалась в списке, записала видеообращение к соотечественникам, где на русском и украинском языке сообщила, что пойдет в политику, чтобы защищать Украину от "зеленого произвола".