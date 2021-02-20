"Вместо одного Медведчука получили еще и Марченко". Супруга нардепа идет в политику (видео)

Оксана Марченко решила присоединится к ОПЗЖ после решения СНБО о введении санкций, которое назвала "неконституционным и репрессивным", предупредив о последствиях.

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение, в котором обратилась к украинцам по поводу санкций против ее супруга и ее самой. Запись продолжительностью чуть более трех минут опубликована на ее YouTube-канале.

Телеведущая отметила, что многие ждут от нее комментарий по поводу последнего решения СНБО, подчеркнув, что ей сложно комментировать "неконституционные, репрессивные, глупые решения нынешнего гаранта".

Марченко напомнила Зеленскому, как помогла ему в 2003 году.

"…однажды, летом со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами, и другими артистами (Владимир Зеленский, – прим. ред) пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале "1+1". Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь "было". Потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб".

Затем она заявила, что она и ее семья – это "будущее мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо". В связи с последними событиями Марченко сообщила о том, что приняла решение встать рядом с мужем и идти в политику.

"До вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом, матерью его (Виктора Медведчука, – прим. ред) детей. Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать со своим мужем и вместе идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония. Поднявший меч от меча и погибнет".

После этих слов Марченко перешла на украинский язык и озвучила свое видение того, что происходит в стране на данный момент.

"Брати та сестри! Українки та українці! Зеленський і його прихвостні воюють не з нами, вогни оголосили війну всім вам, українцям. У вас уже забрали землю, забирають надра, забирають свободу, а скоро заберуть житло, бо ви не зможете платити за новоми тарифами. А далі вони заберуть і ваше життя. Ви не потрібні їм на цій землі, тому що вони вже заклали її в зокеанські ломбарди".

Именно поэтому она, по ее словам, идет в политику.

"Я обрала служіння народу. А отже захищатиму всіх, хто не хоче бути жебраком на власній землі, бо неможливо без щему в сердці дивитися, як над вами знущаються. Памʼятайте: з нами Бог. Так хто протии нас? І ще. Ніякі фейкові санкції не зможуть зупинити роботу мого благодійного фонду".

Напомним, 19 февраля решением СНБО Украины введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации. Всего под санкции попали 19 юридических и 8 физических лиц, они введены из-за финансирования терроризма.

В рамках санкций против Оксаны Марченко будут арестованы 8% акций канала "1+1", но сам телеканал продолжит работу.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и семи физлиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.