Санкции против Медведчука основаны на материалах СБУ, - Баканов

По словам Ивана Баканова, СБУ расследует финансирование террористов "ЛНР", на основе которого и были введены санкции.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и семи физлиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украине. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат — основа для сообщения подозрения представителям компании", — отметил Баканов.

СБУ также рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Россию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применяют срочные юридические меры, чтобы обойти их. В частности, пытаются сменить обслуживающие компании — то есть вводят других юридических лиц.

Он проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты госбезопасности и противодействия гибридной войне.

"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила — в системных действиях в защиту национальных интересов", — сказал он.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации. В рамках санкций против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко будут арестованы 8% акций канала 1+1, но сам телеканал продолжит работу.

Всего под санкции попали 19 юридических и 8 физических лиц, они введены из-за финансирования терроризма.

СНБО также принял решение вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара — Западное направление". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, долгий период времени объектом неправомерно пользовались граждане Украины, которые захватили контроль неизвестными пока средствами.

Как сообщило издание "Наші гроші", в 2015 году российский оператор "Транснефть" продал фирму "ПрикарпатЗападТранс", которая контролирует часть нефтепровода. Сейчас она якобы принадлежит швейцарской компании Industry Trading Company SA, владелец которой Анатолий Шефер — его связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука из "Оппозиционной платформы за жизнь". В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" трубопровод в собственность Украины не передала.

12 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский инициировал заседание СНБО, при этом часть вопросов решили рассмотреть в закрытом режиме. О цели заседания пресс-служба гаранта написала расплывчато, однако в решительном тоне, намекнувшем на жесткие решения.