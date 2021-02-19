СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко (видео)

Ограничения объявили из-за обвинений в финансировании терроризма. Правоохранители намерены поднять все дела с 1991 года.

В пятницу, 19 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации.

Трансляцию запустили на официальной Фейсбук-странице Офиса Президента.

По словам секретаря СНБО, санкции ввели против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также таких граждан России и Украины:

Константин Вацьковский (РФ),

Виталий Донченко (РФ),

Наталья Лавренюк (гражданская жена нардепа Тараса Козака),

Лисогор Сергей,

Маслюк Александр (РФ),

Михаил Попов (РФ).

Всего под санкции попали 19 юридических и 8 физических лиц, они введены из-за финансирования терроризма. Данилов добавил, что правоохранители "будут поднимать все дела с 1991 года". СНБО также ударил санкциями по 19 компаниям и пяти самолетам, которые летали в направлении Киев-Москва. Санкции против Медведчука также затронули его долю в телеканале "1+1".

Напомним, 12 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский инициировал заседание СНБО, при этом часть вопросов решили рассмотреть в закрытом режиме. О цели заседания пресс-служба гаранта написала расплывчато, однако в решительном тоне, намекнувшем на жесткие решения.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", — отмечается в официальном сообщении.

Как заявил Алексей Данилов на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", во время собрания планировали обсудить новые санкции против физических и юридических лиц, включая действующих народных депутатов. По словам секретаря, введение ограничений против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik не является одноразовой акцией.

Появились предположения, что среди прочего в СНБО рассмотрят ситуацию вокруг политического блогера Анатолия Шария и его партии. Недавно СБУ объявила ему сообщение о подозрении в государственной измене.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что члены СНБО не собирались вводить против телеканала "Прямой" такие же санкции, как против "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Она выразила надежду, что публичные высказывания Петра Порошенко о закрытии его каналов "не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны".

Незадолго до заседания СНБО ряд СМИ напомнили о поездке студии "Квартал 95" в Горловку в апреле 2014 года, когда боевые действия были в самом разгаре. Информационным поводом стал пост от 17 февраля со страницы Анжелики Безлер. От ее имени часто пишет Игорь Безлер, один из полевых командиров так называемой ДНР. В нем "Бес", как называют Безлера, жалеет, что не убил Зеленского еще тогда. Также СМИ вспомнили о якобы поездке "Квартала" в Донецк за два дня до концерта в Горловке, когда уже захватывали Славянск. Тогда Зеленский якобы высказался: "русские и украинцы — один народ".