РНБО ввела санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко (відео)

Обмеження оголосили через звинувачення у фінансуванні тероризму. Правоохоронці мають намір підняти всі справи з 1991 року.

У пʼятницю, 19 лютого, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів про введення санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, громадянської дружини нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака і пʼяти громадян Російської Федерації.

Трансляцію запустили на офіційній Фейсбук-сторінці Офісу Президента.

За словами секретаря РНБО, санкції ввели проти Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а також таких громадян Росії і України:

Костянтин Вацьковський (РФ),

Віталій Донченко (РФ),

Наталя Лавренюк (цивільна дружина нардепа Тараса Козака),

Лісогор Сергій,

Маслюк Олександр (РФ),

Михайло Попов (РФ).

Всього під санкції потрапили 19 юридичних та 8 фізичних осіб, вони введені через фінансування тероризму. Данилов додав, що правоохоронці "будуть піднімати всі справи з 1991 року". РНБО також вдарив санкціями по 19 компаніям і пʼяти літакам, які літали у напрямку Київ-Москва. Санкції проти Медведчука також торкнулися його частки в телеканалі "1+1".

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський ініціював засідання РНБО, при цьому частину питань вирішили розглянути у закритому режимі. Про мету засідання прес-служба гаранта написала розпливчасто, проте в рішучому тоні, який натякнув на жорсткі рішення.

"Загрози національній безпеці держави, які повинні бути усунені, вимагають обовʼязкових жорстких рішень у межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством", — наголошується в офіційному повідомленні.

Як заявив Олексій Данилов на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", під час зборів планували обговорити нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, включаючи чинних народних депутатів. За словами секретаря, введення обмежень проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik не є одноразовою акцією.

Зʼявилися припущення, що серед іншого в РНБО розглянуть ситуацію навколо політичного блогера Анатолія Шарія та його партії. Нещодавно СБУ оголосила йому повідомлення про підозру в державній зраді.

Прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила, що члени РНБО не збиралися вводити проти телеканалу "Прямий" такі ж санкції, як проти "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Вона висловила надію, що публічні висловлювання Петра Порошенка про закриття його каналів "не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку".

Незадовго до засідання РНБО ряд ЗМІ нагадали про поїздку студії "Квартал 95" в Горлівку у квітні 2014 року, коли бойові дії були у самому розпалі. Інформаційним приводом став пост від 17 лютого зі сторінки Анжеліки Безлер. Від її імені часто пише Ігор Безлер, один з польових командирів так званої ДНР. У ньому "Біс", як називають Безлера, шкодує, що не вбив Зеленського ще тоді. Також ЗМІ згадали про нібито поїздку "Кварталу" в Донецьк за два дні до концерту у Горлівці, коли вже захоплювали Словʼянськ. Тоді Зеленський нібито висловився: "росіяни й українці — один народ".