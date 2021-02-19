На заседании СНБО в пятницу закрывать телеканал "Прямой" не будут, – Мендель

Пресс-секретарь президента Украины выразила надежду, что опасения экс-президента Петра Порошенко о возможном закрытии его телеканалов "не являются признаком политической борьбы".

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится 19 февраля, не планировали вводить санкции в отношении телеканала "Прямой". Как сообщает "Украинская правда", об этом накануне заседания поздно вечером заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она отметила, что санкции в отношении телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne" ввели "исключительно на основании доказательств финансирования со стороны государства-агрессора", а также связей их собственника с террористическими организациями, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины.

По словам Мендель, это четко артикулируется членами Совета нацбезопасности и сотрудниками СБУ, которые расследовали этот вопрос.

"Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно в целях защиты государственных интересов", – отметила она.

Пресс-секретарь Зеленского выразила надежду, что публичные опасения экс-президента Украины Петра Порошенко о закрытии принадлежащих ему каналов "не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны".

По ее словам, свободе слова в Украине ничего не угрожает, "какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".

Накануне стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал "Прямой". Пятый президент заявил, что "приложит максимум усилий, чтобы канал не закрыли".

"Вчера я имел ужин с послом одной из стран "Большой семерки". И у меня сорвался телефон, он стал красным. Из всех источников — 19 числа против господина Макеенко (бывшего владельца телеканала, — ред.) будут введены санкции, канал будет закрыт "Прямой". Я получил 18 сообщений, часть из которых я показал послу. Я не получил ни одного опровержения. Напротив, планы готовятся. В свое время, полтора года назад, я обещал, что я приложу максимум усилий для того, чтобы не позволить это", — заявил Порошенко.

Ранее нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что якобы СНБО на заседании 19 февраля введет санкции против Владимира Макеенко, бывшего, по словам Порошенко, владельца "Прямого.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака (соратник Виктора Медведчука). В итоге из-за ограничений остановили вещание три украинских телеканала "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". В СБУ объяснили, что такое решение СНБО стало последовательным шагом властей по борьбе с российской агрессией.