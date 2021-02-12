Зеленский собирает заседание СНБО: часть вопросов засекречены

Заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны, часть вопросов будут рассмотрены в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", — сказано в сообщении.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время СНБО может ввести новые санкции, которые будут касаться некоторых народных депутатов.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Алексей Данилов сообщил, что решение о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.