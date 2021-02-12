Зеленський збирає засідання РНБОУ, частина питань засекречена

Засідання проведуть 19 лютого в приміщенні Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки й оборони, частина питань буде розглянута в закритому режимі. Про це повідомляє прес-служба РНБОУ.

Зеленський доручив секретарю РНБОУ Олексію Данилову підготувати засідання, яке має відбутися в будівлі Офісу президента.

"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частина з яких буде розглянута в закритому режимі", — сказано в повідомленні.

Раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данилов заявив, що найближчим часом РНБОУ може ввести нові санкції, які стосуватимуться деяких народних депутатів.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Олексій Данилов повідомив, що рішення про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik готувалося давно та ретельно, тому скасувати його буде неможливо.