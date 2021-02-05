Данилов анонсировал новые санкции СНБО в ближайшее время (видео)

На этот раз санкции коснутся отдельных физических и юридических лиц, в том числе некоторых народных депутатов.

Секретарь Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время СНБО может ввести новые санкции, которые будут касаться некоторых народных депутатов.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он уточнил, что новые санкции будут касаться как отдельных физических, так и юридических лиц.

"Уверен, что в ближайшее время санкции продолжатся против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде", – сказал Данилов.

Он добавил, что введение санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik не является одноразовой акцией.

"У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы их ввести. И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается", – сказал Данилов.

[ + – ]

Отметим, ранее Алексей Данилов сообщил, что решение о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно. Он также заявил, что Украина будет рада, если Россия "заберет" себе сотрудников заблокированных телеканалов.

Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.