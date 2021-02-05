Данилов анонсував нові санкції РНБОУ найближчим часом (відео)

Цього разу санкції торкнуться окремих фізичних та юридичних осіб, зокрема деяких народних депутатів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що найближчим часом РНБОУ може ввести нові санкції, які стосуватимуться деяких народних депутатів.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він уточнив, що нові санкції стосуватимуться як окремих фізичних, так і юридичних осіб.

"Упевнений, що найближчим часом санкції продовжаться проти певної категорії фізичних та юридичних осіб. Більш того, можу сказати, що там буде низка депутатів, які сьогодні засідають у Верховній Раді", — сказав Данилов.

Він додав, що введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik не є одноразовою акцією.

"У нас більше ніж достатньо аргументів для того, щоб їх ввести. І якщо хтось думає, що це була одноразова акція, то він глибоко помиляється", — сказав Данилов.

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Зазначимо, раніше Олексій Данилов повідомив, що рішення про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik готувалося давно й ретельно, тому скасувати його буде неможливо. Він також заявив, що Україна буде рада, якщо Росія "забере" собі співробітників заблокованих телеканалів.

Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.