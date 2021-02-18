Порошенко стал собственником Прямого канала (видео)

Пятый президент заявил, что "приложит максимум усилий, чтобы канал не закрыли".

Нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что купил Прямой канал. Об этом он сообщил в эфире телеканала.

"Вчера я имел ужин с послом одной из стран "Большой семерки". И у меня сорвался телефон, он стал красным. Из всех источников — 19 числа против господина Макеенко (бывшего владельца телеканала, — ред.) будут введены санкции, канал будет закрыт "Прямой". Я получил 18 сообщений, часть из которых я показал послу. Я не получил ни одного опровержения. Напротив, планы готовятся. В свое время, полтора года назад, я обещал, что я приложу максимум усилий для того, чтобы не позволить это", — заявил Порошенко.

Он сообщил, что "окружение Зеленского считает, что оппозиционные проукраинские каналы "мешают им жить".

"Сегодня утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность — и два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец прямого канала является "Prime Assets Capital", структура которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", — сообщил Порошенко.

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Ранее нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что якобы СНБО на заседании 19 февраля введет санкции против Владимира Макеенко, бывшего, по словам Порошенко, владельца "Прямого.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака (соратник Виктора Медведчука). В итоге из-за ограничений остановили вещание три украинских телеканала "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". В СБУ объяснили, что такое решение СНБО стало последовательным шагом властей по борьбе с российской агрессией.