Порошенко став власником Прямого каналу (відео)

П'ятий президент заявив, що "докладе максимум зусиль, щоб канал не закрили".

Нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що купив Прямий канал. Про це він повідомив в ефірі телеканалу.

"Вчора я вечеряв з послом однієї з країн "Великої сімки". І у мене зірвався телефон, він став червоним. З усіх джерел — 19 числа проти пана Макеєнка (колишнього власника телеканалу, — ред.) введуть санкції, канал буде закритий "Прямий". Я отримав 18 повідомлень, частину з яких я показав послу. Я не отримав жодного спростування. Навпаки, плани готуються. Свого часу, півтора роки тому, я обіцяв, що докладу максимум зусиль для того, щоб не дозволити це", — заявив Порошенко.

Він повідомив, що "оточення Зеленського вважає, що опозиційні проукраїнські канали "заважають їм жити".

"Сьогодні вранці мені зателефонував Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільні зусилля щодо захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він кілька років докладав зусиль, аби підтримувати, забезпечувати, фінансувати та захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність — і дві години тому в державному реєстрі кінцевим бенефіціарним власником прямого каналу є "Prime Assets Capital", структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", — повідомив Порошенко.

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Раніше нардеп Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі повідомив, що нібито РНБО на засіданні 19 лютого введе санкції проти Володимира Макеєнка, колишнього, за словами Порошенка, власника "Прямого".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку лютого ввів санкції проти нардепа Тараса Козака (соратник Віктора Медведчука). У підсумку через обмеження зупинили мовлення три українські телеканали "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". В СБУ пояснили, що таке рішення РНБО стало послідовним кроком влади щодо боротьби з російською агресією.