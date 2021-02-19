На засіданні РНБО в п'ятницю закривати телеканал "Прямий" не будуть, — Мендель

Прес-секретар президента України висловила надію, що побоювання екс-президента Петра Порошенка про можливе закриття його телеканалів "не є ознакою політичної боротьби".

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться 19 лютого, не планували вводити санкції щодо телеканалу "Прямий". Як повідомляє "Українська правда", про це напередодні засідання пізно ввечері заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Вона зазначила, що санкції щодо телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne" ввели "винятково на підставі доказів фінансування з боку держави-агресора", а також звʼязків їхнього власника з терористичними організаціями, які діють на тимчасово окупованих територіях України .

За словами Мендель, це чітко аргументується членами Ради нацбезпеки і співробітниками СБУ, які розслідували це питання.

"Закриття зазначених каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було прийнято винятково в цілях захисту державних інтересів", — зазначила вона.

Прес-секретар Зеленського висловила надію, що публічні побоювання екс-президента України Петра Порошенка про закриття належних йому каналів "не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку".

За її словами, свободі слова в Україні нічого не загрожує, "які б критичні матеріали або не надійні факти, якщо мова йде про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали".

Напередодні стало відомо, що екс-президент України Петро Порошенко купив телеканал "Прямий". Пʼятий президент заявив, що "докладе максимум зусиль, щоб канал не закрили".

"Учора я мав вечерю з послом однієї з країн "Великої сімки". І в мене зірвався телефон, він став червоним. З усіх джерел — 19 числа проти пана Макеєнка (колишнього власника телеканалу, — ред.) будуть введені санкції, канал "Прямий" буде закритий. Я отримав 18 повідомлень, частину з яких я показав послу. Я не отримав жодного спростування. Навпаки, плани готуються. Свого часу, півтора роки тому, я обіцяв, що докладу максимум зусиль для того, щоб не дозволити цього, — заявив Порошенко.

Раніше нардеп Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі повідомив, що нібито РНБО на засіданні 19 лютого введе санкції проти Володимира Макеєнка, колишнього, за словами Порошенка, власника "Прямого".

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський на початку лютого ввів санкції проти нардепа Тараса Козака (соратник Віктора Медведчука). У підсумку через обмеження зупинили мовлення три українські телеканали "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". В СБУ пояснили, що таке рішення РНБО стало послідовним кроком влади в боротьбі з російською агресією.