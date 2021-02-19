Накануне заседания СНБО "Страна" напомнила Зеленскому тур по Донбассу весной 2014

После поста террориста Безлера некоторые украинские и российские СМИ в очередной раз вспомнили, как Владимир Зеленский в составе "Квартала 95" посещал Горловку во время противостояния на Донбассе.

Незадолго до заседания СНБО ряд СМИ снова вспомнил о поездке студии "Квартал 95" в Горловку в апреле 2014 года, практически в разгар боевых действий на Донбассе. Среди них издание "Страна", СМИ боевиков, российские СМИ, издание "Українські новини" и блогер Анатолий Шарий.

Информационным поводом стал пост от 17 февраля со страницы Анжелики Безлер. От ее имени часто пишет Игорь Безлер, один из полевых командиров так называемой ДНР. В нем "Бес", как называют Безлера, жалеет, что не убил Зеленского еще тогда.

Издание "Горловская правда" сообщало, что концерт прошел в зале завода "Стирол".

"Горловские зрители мирно, гостеприимно и доброжелательно встретили долгожданных гостей из столицы. Концерт прошел с аншлагом", — сообщили в издании.

Горловский ресторатор Сергей Пилипчук, который владел горловским пабом "Берлога", в котором ужинали артисты, рассказывал изданию, что артисты "остались очень довольны и пообещали при любых гастролях в радиусе сто километров от Горловки обедать и ужинать только у нас".

На сайте билетного оператора "Карабас" действительно можно было купить билеты на выступление "95 квартала" 17 апреля 2014 года в Горловке.

"Украинская корпорация юмора, отечественная машина смеха и креатива — "Студия Квартал-95", несмотря на непростую ситуацию в стране, продолжает радовать всех своим замечательным творчеством", — говорилось в описании к мероприятию.

Также СМИ вспомнили о якобы поездке "Квартала" в Донецк за два дня до выступления в Горловке, когда уже захватывали Славянск. Тогда Зеленский якобы заявлял, что "русские и украинцы — один народ".

"Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке – на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами", — заявлял Зеленский в Донецке.

По словам якобы Зеленского в интервью, позиция "95 квартала" – "не за правительство Украины, а за украинский народ".

"И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", — якобы заявлял Зеленский в интервью местной "Муниципальной газете", часть которого опубликовала Страна, ссылаясь на пост главного редактора "Муниципальной газеты" Елены Блохи. "В апреле 2014 Зеля отметился не только в Горловке. Вот интервью Зеленского в донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года. Кроме Горловки "95 квартал" во вторник, 15 апреля, дал концерт и в Донецке. Тогда он говорил: "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ". Но потом что-то пошло не так", — пишет Блоха у себя в Facebook. Елена продолжает жить в Донецке. На ее странице написано, что работает она в "ДНР".

Отметим, Алексей Арестович, который сейчас находится на должности в украинской делегации ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в 2019 году в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", вспомнил выступление Зеленского в Горловке.

"Когда уже были погибшие украинские военные, конфликт шел второй месяц, говорят, что в тот же день, как убили Рыбака, "95 квартал" умудрился дать концерт в Горловке. То есть они не считают это личным конфликтом. Им еще нужно будет пройти нелегкий путь, чтобы осознать конфликт с так называемыми "ДНР","ЛНР" как свой собственный", – говорил Арестович.

В день выступления Квартала похитили депутата горсовета Владимира Рыбака, а спустя несколько дней нашли его тело под Славянском, рассказывала его вдова Елена Рыбак в 2019 году. Рыбак пытался снять "флаг" террористов "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.

[ + – ] Владимир Рыбак

Напомним, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут якобы обсудить санкции против компаний, связанных с нардепом из "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком. А нардеп Александр Дубинский заявил, что якобы СНБО введет санкции против Владимира Макеенко, бывшего владельца телеканала "Прямой", который был за день до заседания куплен Петром Порошенко.

В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что на заседании СНБО 19 февраля будет рассматриваться ситуация на Донбассе.

Офис президента прокомментировал назначение заседания. В ведомстве заявили, что в период до 2019 года "украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, давно назрели, по политическим соображениям откладывались".

На предыдущем заседании президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено.