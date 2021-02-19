Напередодні засідання РНБО "Страна" нагадала Зеленському тур Донбасом навесні 2014

Після допису терориста Безлера деякі українські та російські ЗМІ вкотре згадали, як Володимир Зеленський в складі "Кварталу 95" відвідував Горлівку під час протистояння на Донбасі.

Незадовго до засідання РНБО низка ЗМІ знову згадала про поїздку студії "Квартал 95" у Горлівку в квітні 2014 року, практично в розпал бойових дій на Донбасі. Серед них видання "Страна", ЗМІ бойовиків, російські ЗМІ, видання "Українські новини" і блогер Анатолій Шарій.

Інформаційним приводом став допис від 17 лютого зі сторінки Анжеліки Безлер. Від її імені часто пише Ігор Безлер, один із польових командирів так званої ДНР. У ньому "Бес", як називають Безлера, шкодує, що не вбив Зеленського ще тоді.

Видання "Горлівська правда" повідомляло, що концерт відбувся в залі заводу "Стирол".

"Горлівські глядачі мирно, гостинно та доброзичливо зустріли довгоочікуваних гостей зі столиці. Концерт пройшов з аншлагом", — повідомили у виданні.

Горлівський ресторатор Сергій Пилипчук, який володів горлівським пабом "Берлога", в якому вечеряли артисти, розповідав виданню, що артисти "залишилися дуже задоволені та пообіцяли під час будь-яких гастролей в радіусі ста кілометрів від Горлівки обідати та вечеряти тільки у нас".

На сайті квиткового оператора "Карабас" дійсно можна було купити квитки на виступ "95 кварталу" 17 квітня 2014 року в Горлівці.

"Українська корпорація гумору, вітчизняна машина сміху й креативу — "Студія Квартал-95", незважаючи на непросту ситуацію в країні, продовжує радувати всіх своєю чудовою творчістю", — говорилося в описі до заходу.

Також ЗМІ згадали про нібито поїздку "Кварталу" в Донецьк за два дні до виступу в Горлівці, коли вже захоплювали Слов'янськ. Тоді Зеленський нібито заявляв, що "росіяни й українці — один народ".

"Ось зараз дуже важливий момент. Я хочу, щоб ми всі говорили однією мовою — тією, якою зараз говоримо. Розуміючи один одного. Ми в принципі не можемо бути проти російського народу, тому що ми один народ. Проблеми уряду Росії та його відносини, з огляду на різні обставини, до уряду України вилилися на нас із вами", — заявляв Зеленський в Донецьку.

За словами нібито Зеленського в інтерв'ю, позиція "95 кварталу" — "не за уряд України, а за український народ".

"І не проти російського народу, а проти російського уряду. Як ми можемо його не любити? Ми ж не ідіоти! Ми читаємо одні й ті ж самі книги. Але ми не соромимося виявляти своє ставлення до уряду Російської Федерації. Як, власне, і ставлення до нашого уряду ", — нібито заявляв Зеленський в інтерв'ю місцевій "Муніципальній газеті", частину якого опублікувала Страна, посилаючись на допис головної редакторки "Муніципальної газети" Олени Блохи. "У квітні 2014 Зеля відзначився не тільки в Горлівці. Ось інтерв'ю Зеленського в донецькій "Муніципальній газеті" від 18 квітня 2014 року. Крім Горлівки "95 квартал" у вівторок, 15 квітня, дав концерт і в Донецьку. Тоді він говорив:" Ми в принципі не можемо бути проти російського народу, тому що ми один народ". Але потім щось пішло не так", — пише Блоха у себе у Facebook. Олена продовжує жити в Донецьку. На її сторінці написано, що працює вона в "ДНР".

Зазначимо, Олексій Арестович, який зараз перебуває на посаді в українській делегації ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі, у 2019 році в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою", згадав виступ Зеленського в Горлівці.

"Коли вже були загиблі українські військові, конфлікт тривав другий місяць, кажуть, що того ж дня, коли вбили Рибака, "95 квартал" примудрився дати концерт у Горлівці. Тобто вони не вважають це особистим конфліктом. Їм ще потрібно буде пройти нелегкий шлях, щоб усвідомити конфлікт із так званими "ДНР", "ЛНР" як свій власний", — говорив Арестович.

У день виступу Кварталу викрали депутата міськради Володимира Рибака, а через кілька днів знайшли його тіло під Слов'янськом, розповідала його вдова Олена Рибак у 2019 році. Рибак намагався зняти "прапор" терористів "ДНР" і повернути український прапор на будівлю міськради. Після цього чоловіка викрали.

[ + – ] Володимир Рибак

Нагадаємо, 19 лютого на засіданні Ради національної безпеки та оборони можуть нібито обговорити санкції проти компаній, пов'язаних із нардепом з "Опозиційної платформи — За життя" Віктором Медведчуком. А нардеп Олександр Дубінський заявив, що нібито РНБО введе санкції проти Володимира Макеєнка, колишнього власника телеканалу "Прямий", який був за день до засідання куплений Петром Порошенком.

Зі свого боку, нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що на засіданні РНБО 19 лютого розглядатиметься ситуація на Донбасі.

Офіс президента прокоментував призначення засідання. У відомстві заявили, що в період до 2019 року "українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, давно назріли, з політичних міркувань відкладалися".

На попередньому засіданні президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів припинене.