СНБО может ввести санкции против компаний, связанных с Медведчуком, - СМИ

Под прицелом якобы оказался российский нефтепровод и другие бизнес-цепочки украинского политика.

19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут якобы обсудить санкции против компаний, связанных с нардепом из "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Под санкционным ударом якобы рискует оказаться компания "ПрикарпатЗападтранс", которая пользуется участком нефтепровода "Самара — Западное направление". По данным источника, владельцев этого предприятия связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Повестку заседания СНБО пока не составили, ее пока только утверждают.

"Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с Медведчуком", — передает источник.

Недавно лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что Виктор Медведчук добился внесения его в санкционный список России. А помог это сделать кум нардепа, президент РФ Владимир Путин. По словам политика, причиной конфликта стал отказ принять Медведчука в партию "За жизнь", которую создал Мураев.

"Когда я его не поддержал, он внес меня в санкционные списки в России и, действительно, заморозил все активы, которые были на территории России у меня и моей семьи. Там были заморожены крупные деньги", — подчеркнул политический деятель.

Ранее стало известно о том, как продвигается уголовное дело по заявлению Виктора Медведчука, в котором он призвал к созданию на Донбассе автономного региона с отдельным правительством и парламентом. Производство по статьям о сепартизме и государственной измене в отношении нардепа открыли еще в 2019 году, однако оно до сих пор находится на стадии досудебного расследования. Его ведет Центральный аппарат Государственного бюро расследований. Как сообщалось, пока ни одном лицу о подозрении не сообщали.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака (соратник Виктора Медведчука). В итоге из-за ограничений остановили вещание три украинских телеканала "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". В СБУ объяснили, что такое решение СНБО стало последовательным шагом властей по борьбе с российской агрессией.