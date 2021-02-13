Дело Медведчука о госизмене и сепаратизме до сих пор открыто, – СМИ

ГБР до сих пор расследует заявление Виктора Медведчука, в котором он призвал к созданию на Донбассе автономного региона со своим правительством и парламентом.

Уголовное производство по статьям "сепаратизм" и "государственная измена" в отношении депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которое открыли в 2019 году, до сих пор открыто и находится в процессе досудебного расследования. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ответе на запрос издания ведомство сообщило следующее: "В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось".

Уголовное производство в отношении Медведчука открыли в феврале 2019 года после соответствующего обращения нардепа Андрея Тетерева. Этому предшествовало январское выступление депутата от "ОПЗЖ" на партийном съезде, где он заявил о необходимости создать "автономный регион Донбасс", который будет обладать отдельной законодательной и исполнительной властью.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.