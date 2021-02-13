Справа Медведчука про держзраду і сепаратизм досі відкрито, — ЗМІ

ДБР досі розслідує заяву Віктора Медведчука, в якому він закликав до створення на Донбасі автономного регіону зі своїм урядом і парламентом.

Кримінальне провадження за статтями "сепаратизм" і "державна зрада" щодо депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука, яке відкрили в 2019 році, досі відкрито і знаходиться в процесі досудового розслідування. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відповіді на запит видання відомство повідомило наступне: "У зазначеному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося".

Кримінальне провадження щодо Медведчука відкрили в лютому 2019 року після відповідного звернення нардепа Андрія Тетерева. Цьому передував січневий виступ депутата від "ОПЗЖ" на партійному зʼїзді, де він заявив про необхідність створити "автономний регіон Донбас", який матиме окрему законодавчу і виконавчу владу.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні членів Ради нацбезпеки і оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнською повісткою". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, бо воно готувалося давно і ретельно.

Медіахолдинг в свою чергу розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.