Мураев: "Медведчук через своего кума Путина ввел против меня российские санкции" (видео)

Мураев считает, что Путин помог Медведчуку избавиться от своих политических оппонентов в Украине.

Лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев в эфире своего телеканала "Наш" заявил, что народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук в свое время через своего кума, Владимира Путина, добился внесения его Россией в санкционный список.

Мураев напомнил, что в свое время именно он создал партию "За жизнь", причем он хотел развивать ее как "центристский" проект.

"Когда Медведчук заявил о своих политических амбициях, заявил, что он будет заходить внутрь партии "За жизнь", я категорически был против. Я понимал, что от центризма там не останется ничего. В том числе — благодаря его отношениям с кумом", — сказал Мураев.

Мураев заявил, что Медведчук и Вадим Рабинович, который был в политсовете партии "За жизнь", якобы "рейдернули" у него эту политсилу.

"Когда я его не поддержал, он внес меня в санкционные списки в России и, действительно, заморозил все активы, которые были на территории России у меня и моей семьи. Там были заморожены крупные деньги на счетах предприятия, которое принадлежало моему отцу. Я не буду говорить сумму, но она весьма внушительная", — сказал Мураев.

Он отметил, что это стало одной из причин, из-за которой ему пришлось вступать в политические альянсы с другими политсилами.

"Меня просто обескровили, чтобы я не представлял конкуренции представителям ОПЗЖ", — заявил Мураев.

Также он подчеркнул, что не будет продавать свой телеканал, "Наш", или какие-либо другие ресурсы Медведчуку.

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Отметим, в 2018 году в парламентской на тот момент партии "Оппозиционный блок" начался раскол. В ноябре того года сопредседатель "Оппоблока" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович объявили о создании объединения "Оппозиционная платформа – За життя", к которому присоединился и Медведчук. Именно на его базе они участвовали в выборах 2019 года. Кандидатом в президенты от этой политсилы стал Юрий Бойко.

В 2018 году Мураев объявил о создании своей собственной партии, которую назвал "Наши". Именно под ее брендом он баллотировался в президенты в 2019 года, однако в ходе кампании снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула, который шел в президенты от "Оппозиционного блока".

7 июня 2019 года партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Видродження", "Доверяй Делам" и "Наши" заявили о совместном участии в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой политсилы. В избирательных бюллетенях они оказались под брендом "Оппозиционного блока", а список кандидатов возглавил сам Евгений Мураев.

Однако по итогам тех выборов "Оппозиционный блок" получил лишь 3,03% голосов (при барьере в 5%), а ОПЗЖ — 13,05%, что позволило политсиле завести свою фракцию в парламент действующего созыва.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СМИ заявляли, что на следующий день после этого аудитория телеканала "Наш" увеличилась почти в 3,7 раза.