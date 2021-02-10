Мураєв: "Медведчук через свого кума Путіна ввів проти мене російські санкції" (відео)

Мураєв вважає, що Путін допоміг Медведчуку позбутися своїх політичних опонентів в Україні.

Лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв в ефірі свого телеканалу "Наш" заявив, що народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук свого часу через свого кума, Володимира Путіна, домігся внесення його Росією до списку санкцій.

Мураєв нагадав, що свого часу саме він створив партію "За життя", причому він хотів розвивати її як "центристський" проект.

"Коли Медведчук заявив про свої політичні амбіції, заявив, що він буде заходити всередину партії "За життя", я категорично був проти. Я розумів, що від центризму там не залишиться нічого. У тому числі — завдяки його відносинам з кумом", — сказав Мураєв.

Мураєв заявив, що Медведчук і Вадим Рабинович, який був у політраді партії "За життя", нібито "рейдернули" в нього цю політсилу.

"Коли я його не підтримав, він вніс мене в санкційні списки Росії і, дійсно, заморозив усі активи, які були на території Росії в мене і моєї сім'ї. Там були заморожені великі гроші на рахунках підприємства, яке належало моєму батькові. Я не буду говорити суму, але вона досить значна", — сказав Мураєв.

Він зазначив, що це стало однією з причин, через яку йому довелося вступати в політичні альянси з іншими політсилами.

"Мене просто знекровили, щоб я не створював конкуренцію представникам ОПЗЖ", — заявив Мураєв.

Також він підкреслив, що не продаватиме свій телеканал "Наш" чи будь-які інші ресурси Медведчуку.

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Зазначимо, що у 2018 році в парламентській на той момент партії "Опозиційний блок" почався розкол. У листопаді того року співголова "Опоблоку" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович оголосили про створення об'єднання "Опозиційна платформа — За життя", до якого приєднався і Медведчук. Саме на його базі вони брали участь у виборах 2019 року. Кандидатом у президенти від цієї політсили став Юрій Бойко.

У 2018 році Мураєв оголосив про створення своєї власної партії, яку назвав "Наші". Саме під її брендом він балотувався в президенти у 2019 року, проте в ході кампанії зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула, який йшов у президенти від "Опозиційного блоку".

7 червня 2019 року партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Довіряй Справам" і "Наші" заявили про спільну участь у парламентських виборах і підписали Меморандум про створення єдиної політсили. У виборчих бюлетенях вони опинилися під брендом "Опозиційного блоку", а список кандидатів очолив сам Євген Мураєв.

Однак за підсумками тих виборів "Опозиційний блок" отримав лише 3,03% голосів (за бар'єру 5%), а ОПЗЖ — 13,05%, що дозволило політсилі завести свою фракцію в парламент чинного скликання.

Нагадаємо: 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів уже припинено. У ЗМІ заявляли, що на наступний день після цього аудиторія телеканалу "Наш" збільшилася майже в 3,7 рази.