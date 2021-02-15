На частично секретном заседании СНБО Зеленский рассмотрит ситуацию на Донбассе

Ранее в ОП сообщили о "жестких решениях" для защиты нацбезопасности.

Нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по госбезопасности и обороны по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук сообщила, что на заседании СНБО 19 февраля будет рассматриваться ситуация на Донбассе. Об этом она сообщила на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"19 февраля должно состояться заседание СНБО… в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", — сказала Верещук.

По ее словам, часть вопросов будет рассматриваться в закрытом режиме.

Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны, часть вопросов будут рассмотрены в закрытом режиме.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", — сказано в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что в период до 2019 года "украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, давно назрели, по политическим соображениям откладывались".

"Отсутствие тогда достаточной политической воли заложила под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", — заявил ОП.