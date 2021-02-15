На частково секретному засіданні РНБО Зеленський розгляне ситуацію на Донбасі

Раніше в ОП повідомили про "жорсткі рішення" для захисту нацбезпеки.

Нардеп від "Слуги народу", голова підкомітету з держбезпеки та оборони з питань нацбезпеки Ірина Верещук повідомила, що на засіданні РНБО 19 лютого буде розглядатися ситуація на Донбасі. Про це вона повідомила на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"19 лютого має відбутися засідання РНБО... зокрема, я переконана, розглядатимуть ситуацію на Донбасі", — сказала Верещук.

За її словами, частина питань розглядатиметься у закритому режимі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки і оборони, частину питань розглянуть у закритому режимі.

"Загрози національній безпеці держави, які повинні бути усунені, вимагають обов'язкових жорстких рішень у межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством", — сказано в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що у період до 2019 року "українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися".

"Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін уповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії", — заявив ОП.