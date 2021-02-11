НАБУ расследует передачу нефтепровода под контроль фирмы, якобы связанной с Медвдечуком

Государство потеряло часть трубопровода "Самара-Западное направление" из-за ложного заключения эксперта для суда.

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП), который помог в завладении нефтепроводом "Самара-Западное направление". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП совместно с ГСУ СБУ под процессуальным руководством ОГП сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" в злоупотреблении ею служебных полномочий как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде", — сказано в сообщении.

В августе 2017 года, суд отказал Украине в признании права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

Фирма "ПрикарпатЗападТранс" на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получила в собственность часть магистрального нафтопродуктпровода "Самара — Западное направление".

По информации издания "Наші гроші", в 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявил о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас владельцем украинской фирмы указана швейцарская фирма Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, который связан с окружением народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства.

В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" трубопровод в собственность Украины не передала.

В 2011 году Хозсуд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, по Украине, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Напомним, ранее НАБУ закрыло уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко в деле о злоупотреблении последним собственной властью или служебным положением.

Речь идет о событиях, произошедших накануне, 19-го мая 2020 года, когда народным депутатом Андреем Деркачем были обнародованы записи, на которых Петр Порошенко якобы обсуждает с Джо Байденом смену украинского правительства и генпрокурора взамен на "сильную мотивацию" в размере одного миллиарда долларов валютного транша. Уже на следующий день после этого скандала Генпрокуратура и завела указанное дело.