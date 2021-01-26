"Нет состава преступления" – НАБУ закрыло дело против Порошенко о злоупотреблении властью

Расследование, начавшееся в конце мая 2020 года было закрыто детективами НАБУ еще в декабре. Обжаловать это решение не позволил суд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко в деле о злоупотреблении последним собственной властью или служебным положением.

Как сообщает "Ukranews", ссылаясь на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), дело против бывшего президента было закрыто еще в конце декабря 2020 года, однако известно об этом стало только сейчас.

В публикации сообщается, что дело по части второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины было открыто по заявлению одного из народных депутатов 19-го мая 2020 года, поданного на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Досудебное расследование по указанному уголовному производству проводилось детективами НАБУ.

"НАБУ расследовало факты возможного злоупотребления служебным положением бывшим Президентом, а ныне народным депутатом, то есть умышленного использования им власти с целью получения вопреки интересам службы неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов", – цитирует решение фемиды издание "Українські новини".

Расследование продлилось до 30 декабря, когда в НАБУ закрыли дело на основании пункта второго части первой статья 284 УПК Украины: "В связи с отсутствием в деянии Петра Порошенко состава уголовного преступления". Сообщается также, что данное решение было обжаловано в ВАКС, однако 21-го января этого года суд признал законным постановление НАБУ.

Отметим, речь идет о событиях, произошедших накануне, 19-го мая 2020 года, когда народным депутатом Андреем Деркачем были обнародованы записи, на которых Петр Порошенко якобы обсуждает с Джо Байденом смену украинского правительства и генпрокурора взамен на "сильную мотивацию" в размере одного миллиарда долларов валютного транша. Уже на следующий день после этого скандала Генпрокуратура и завела указанное дело.