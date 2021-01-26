"Немає складу злочину" — НАБУ закрило справу проти Порошенка про зловживання владою

Розслідування, розпочате наприкінці травня 2020 року, було закрите детективами НАБУ ще в грудні. Оскаржити це рішення не дозволив суд.

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження проти екс-президента Петра Порошенка у справі про зловживання останнім своєю владою або службовим становищем.

Як повідомляє "Ukranews", посилаючись на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС), справа проти колишнього президента була закрита ще наприкінці грудня 2020 року, проте відомо про це стало тільки зараз.

У публікації повідомляється, що справа за частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України була порушена за заявою одного з народних депутатів 19 травня 2020 року, поданого на ім'я генерального прокурора Ірини Венедиктової. Досудове розслідування у вказаному кримінальному проважденні проводилося детективами НАБУ.

"НАБУ розслідувало факти можливого зловживання службовим становищем колишнім Президентом, а нині народним депутатом, тобто умисного використання ним влади з метою отримання всупереч інтересам служби неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів", — цитує рішення феміди видання "Українські новини".

Розслідування тривало до 30 грудня, коли в НАБУ закрили справу на підставі пункту другого частини першої статті 284 КПК України: "У зв'язку з відсутністю в діянні Петра Порошенка складу кримінального злочину". Повідомляється також, що це рішення було оскаржене у ВАКС, однак 21 січня цього року суд визнав законною постанову НАБУ.

Зазначимо, йдеться про події, що сталися напередодні, 19 травня 2020 року, коли народним депутатом Андрієм Деркачем були оприлюднені записи, на яких Петро Порошенко нібито обговорює з Джо Байденом зміну українського уряду й генпрокурора в обмін на "сильну мотивацію" розміром один мільярд доларів валютного траншу. Уже наступного дня після цього скандалу Генпрокуратура й завела зазначену справу.