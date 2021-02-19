На долю Оксаны Марченко в 1+1 наложен арест, но телеканал продолжит работу, - СНБО

Согласно проверке Нацсовета, Марченко владеет 8% акций телеканала 1+1.

В рамках санкций против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко будут арестованы 8% акций канала 1+1, но сам телеканал продолжит работу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"1+1 будет работать. На долю накладывается арест, она не имеют права ее продавать, не имеет права ею пользоваться, не имеет права ее закладывать", — сообщил Данилов.

Согласно проверке Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Марченко владеет 8% акций телеканала, передает Детектор медиа.

По словам секретаря Нацсовета Юрия Зиневича, регулятор получил объяснения и документы по собственности от "1+1". Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису. Однако контроллерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица является Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

"Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности", — сказал Зиневич.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказывал, что по телеканалу 1+1 ведется комплексная проверка, в том числе сотрудниками Службы безопасности. Цель проверки — установка основных бенефициаров телеканала, какое влияние они имеют на формирование информационную политику канала.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации.

Всего под санкции попали 19 юридических и 8 физических лиц, они введены из-за финансирования терроризма. Данилов добавил, что правоохранители "будут поднимать все дела с 1991 года". СНБО также ударил санкциями по 19 компаниям и пяти самолетам, которые летали в направлении Киев-Москва.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака (соратник Виктора Медведчука). В итоге из-за ограничений остановили вещание три украинских телеканала "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". В СБУ объяснили, что такое решение СНБО стало последовательным шагом властей по борьбе с российской агрессией.