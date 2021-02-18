В ОП заявили, что СБУ проводит проверку телеканала "1+1", но там об этом ничего не знают

В 1+1 media опровергают данную информацию и говорят, что СБУ к ним не обращались с запросами.

По телеканалу 1+1 ведется комплексная проверка, в том числе сотрудниками Службы безопасности. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для "РБК-Украина".

По его словам, цель проверки — установка основных бенефициаров телеканала, какое влияние они имеют на формирование информационную политику канала.

"Проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. … Да, у "1+1" есть интересные расследования, он тоже играет в политику. Но мне кажется, это абсолютно нормальный для конкурентной среды медийный канал", — заявил Михаил Подоляк.

Слова советника ОП опровергаю в 1+1 media, об этом сообщает "НВ".

"Группа 1+1 media заявляет, что эта информации компании неизвестна. Медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не владеет никакими данными касательно этой "проверки", — заявляют представители 1+1.

Ранее журналисты "Схем" установили, что Виктор Медведчук имеет 24,66% акций ООО "Телерадиокомпания Студия 1+1" через свою жену Оксану Марченко. Она через компанию на Британских Виргинских островах владеет частью акций медиакомпании.

Напомним, Михаил Подоляк также считает, что телеканала из "пула Порошенко" напоминают "доску грязи с матерными словами".

Ранее Фокус писал материал о том, войдут ли санкции против "подозрительного" бизнеса в практику после дела Козака.