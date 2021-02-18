В ОП заявили, що СБУ проводить перевірку телеканалу "1 + 1", але там про це нічого не знають

В 1 + 1 media спростовують цю інформацію і кажуть, що СБУ до них не зверталася із запитами.

На телеканалі 1 + 1 ведеться комплексна перевірка, у тому числі співробітниками Служби безпеки. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За його словами, мета перевірки — установка основних бенефіціарів телеканалу, який вплив вони мають на формування інформаційної політики каналу.

"Проводиться комплексна перевірка по "1 + 1", у тому числі СБУ, у зв'язку з обов'язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. ... Так, в "1 + 1" є цікаві розслідування, він теж грає в політику. Але мені здається, це абсолютно нормальний для конкурентного середовища медійний канал", — заявив Михайло Подоляк.

Слова радника ОП спростовують в 1 + 1 media, про це повідомляє "НВ".

"Група 1 + 1 media заявляє, що ця інформація компанії невідома. Медіахолдинг не отримував запитів з боку СБУ і не володіє ніякими даними щодо цієї "перевірки", — заявляють представники 1 + 1.

Раніше журналісти "Схем" встановили, що Віктор Медведчук має 24,66% акцій ТОВ "Телерадіокомпанія Студія 1 + 1" через свою дружину Оксану Марченко. Вона через компанію на Британських Віргінських островах володіє частиною акцій медіакомпанії.

Нагадаємо: Михайло Подоляк також вважає, що телеканали з "пулу Порошенка" нагадують "дошку бруду з матюками".

Раніше Фокус писав матеріал про те, чи увійдуть санкції проти "підозрілого" бізнесу в практику після справи Козака.