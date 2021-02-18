Телеканалы из "пула Порошенко" напоминают "доску грязи с матерными словами", – Подоляк

По мнению советника главы ОП, эти телеканалы идеологически выглядят очень странно.

Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что ряд украинских телеканалов, в том числе связанные с пятым президентом Украины Петром Порошенко, идеологически выглядят очень странно и напоминают "доску грязи", на которой "пишут матерные слова".

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналиста, планируются ли санкции в отношении еще ряда украинских каналов, таких, как "Прямой" и "Наш", Подоляк сказал:

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами "Прямой", "5 канал", "Наш" и так далее. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно, особенно каналы из пула Порошенко".

По мнению советника главы ОП "это уже не информационное вещание, а, скорее, доска грязи в каком-нибудь спальном районе, на которой каждый пишет какие-то матерные слова".

"К сожалению, есть аудитория, которая это смотрит, всегда есть те, кто читает, что написано на заборе. Тем не менее, несмотря на то, что это идеологически выглядит странно, политически оказывается бесполезно с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, – но это не история каналов Медведчука, в любом случае", – сказал Подоляк.

Он добавил, что "каналы Медведчука" – это прямая угроза национальной безопасности, а "каналы пула Порошенко – это, скорее, вопрос чисто эстетический, насколько можно находиться в яме ненависти, а не на горе созидания".

Близкими к Порошенко называют телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.