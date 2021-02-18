Телеканали з "пулу Порошенка" нагадують "дошку бруду з матюками", — Подоляк

На думку радника глави ОП, ці телеканали ідеологічно виглядають дуже дивно.

Радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив, що низка українських телеканалів, зокрема пов'язані з п'ятим президентом України Петром Порошенко, ідеологічно виглядають дуже дивно та нагадують "дошку бруду", на якій "пишуть матюки".

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналіста, чи плануються санкції проти ще низки українських каналів, таких, як "Прямий" і "Наш", Подоляк сказав:

"Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами Медведчука і тими ж каналами "Прямий", "5 канал", "Наш" і так далі. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно, особливо канали з пулу Порошенка".

На думку радника глави ОП "це вже не інформаційне мовлення, а, скоріше, дошка бруду в якомусь спальному районі, на якій кожен пише якісь матюки".

"На жаль, є аудиторія, яка це дивиться, завжди є ті, хто читає, що написано на паркані. Тим не менш, незважаючи на те, що це ідеологічно виглядає дивно, політично виявляється марно з точки зору впливу на те, куди держава повинна рухатися і розвиватися, взагалі ніякого впливу не робить, — але це не історія каналів Медведчука, у будь-якому випадку", — сказав Подоляк.

Він додав, що "канали Медведчука" — це пряма загроза національній безпеці, а "канали пулу Порошенка — це, швидше, питання чисто естетичне, наскільки можна перебувати в ямі ненависті, а не на горі творення".

Близькими до Порошенка називають телеканали "Прямий" і "5 канал".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZіK. Згідно з указом, який набрав чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.