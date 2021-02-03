Украина ввела санкции против молдавской и португальской авиакомпаний за полеты в РФ

Авиакомпаниям заблокировали активы и запретили летать над Украиной.

Украина ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за совершение полетов в РФ и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующих законов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что ограничения введены по инициативе украинской Службы безопасности.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения ЕСПЧ по иску Украины в отношении России о возмещении убытков из-за оккупации полуострова.

Напомним, 17 ноября по ходатайствам прокуратуры АР Крым и г. Севастополя суд принял решение об аресте 44 самолетов российских авиакомпаний. Причиной тому стало нарушение порядка въезда/выезда на оккупированный полуостров и правил международных перелетов.

27 января Кабмин предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести экономические санкции в отношении 13 российских авиакомпаний сроком на три года. Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.

А 2 февраля Верховная Рада утвердила решение СНБО, предусматривающее введение санкций против Никарагуа за то, что это государство открыло в Крыму почетное консульство.