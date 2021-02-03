Україна ввела санкції проти молдавської та португальської авіакомпаній через польоти в РФ

Авіакомпаніям заблокували активи і заборонили літати над Україною.

Україна ввела санкції проти молдавської авіакомпанії JET4U SRL і португальської JET4U LDA за здійснення польотів в РФ і на тимчасово окуповані території України з порушенням чинних законів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що обмеження введені з ініціативи української Служби безпеки.

"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до вказаних компаній такі санкції як: призупинення виконання фінансових і економічних зобов'язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, блокування активів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції повинні діяти до закінчення терміну тимчасової окупації Криму або до вступу в законну силу рішення ЄСПЛ за позовом України щодо Росії про відшкодування збитків через окупацію півострова.

Нагадаємо: 17 листопада за клопотаннями прокуратури АР Крим та м.Севастополя суд ухвалив рішення про арешт 44 літаків російських авіакомпаній. Причиною цього стало порушення порядку в'їзду/виїзду на окупований півострів і правил міжнародних перельотів.

27 січня Кабмін запропонував Раді національної безпеки і оборони України ввести економічні санкції відносно 13 російських авіакомпаній терміном на три роки. Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень над територією України.

А 2 лютого Верховна Рада затвердила рішення РНБО, що передбачає введення санкцій проти Нікарагуа за те, що ця держава відкрила в Криму почесне консульство.