Рада ввела санкции против Никарагуа

Центральноамериканская страна открыла в Крыму почетное консульство.

Во вторник, 2 февраля Верховная Рада утвердила решение СНБО, предусматривающее введение санкций против Никарагуа за то, что это государство открыло в Крыму почетное консульство.

Проект постановления накануне внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский, для того, чтобы имплементировать данное решение СНБО.

"Летом 2019 года правительством Никарагуа осуществлены недружественные действия против нашего государства, а именно введены инициативы назначения почетного консула Никарагуа на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя. С 2019 года МИД Украины неоднократно направлял обращения в МИД Никарагуа с требованием отменить неправомерное решение, однако дипведомство игнорировало обращения украинской стороны", – заявил, выступая с трибуны Рады, глава СНБО Алексей Данилов.

Сообщается, что "за" постановление о введении санкций в отношении Никарагуа проголосовали 322 нардепа.

Напомним, о том, что Украина может ввести санкции против Никарагуа за назначение "почетного консула" в Крыму стало известно еще в августе прошлого года.

Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Никарагуа сделала недружественный шаг по отношению к Украине, официально назначив почетного консула в Автономной республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией.

В ноябре того же года в Симферополе начало работу почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым дипломатическим учреждением иностранного государства, открывшимся в Крыму после его аннексии Россией в 2014 году.