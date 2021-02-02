Рада ввела санкції проти Нікарагуа

Центральноамериканська країна відкрила в Криму почесне консульство.

У вівторок, 2 лютого Верховна Рада затвердила рішення РНБОУ, яке передбачає введення санкцій проти Нікарагуа за те, що це держава відкрила в Криму почесне консульство.

Проект постанови напередодні вніс у Раду президент України Володимир Зеленський, для того, щоб імплементувати це рішення РНБОУ.

"Влітку 2019 року уряд Нікарагуа здійснені недружні дії проти нашої держави, а саме введено ініціативи призначення почесного консула Нікарагуа на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя. З 2019 року МЗС України неодноразово спрямовував звернення в МЗС Нікарагуа з вимогою скасувати неправомірне рішення, однак дипвідомство ігнорувало звернення української сторони", — заявив, виступаючи з трибуни Ради, глава РНБОУ Олексій Данилов.

Повідомляється, що "за" постанову про введення санкцій щодо Нікарагуа проголосували 322 нардепи.

Нагадаємо, про те, що Україна може ввести санкції проти Нікарагуа за призначення "почесного консула" в Криму стало відомо ще в серпні минулого року.

Тоді Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Нікарагуа зробила недружній крок щодо України, офіційно призначивши почесного консула в Автономній республіці Крим, тимчасово окупованій Російською Федерацією.

У листопаді того ж року в Сімферополі розпочало роботу почесне консульство Нікарагуа. Воно стало першою дипломатичною установою іноземної держави, що відкрилася в Криму після його анексії Росією в 2014 році.