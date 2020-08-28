"Консулом" стал Олег Белавенцев, которому суд заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Украина может ввести санкции против Никарагуа за назначение "почестного консула" в аннексированном Крыму. Властям этого государства в Центральной Америке уже направили ноту протеста.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Никарагуа сделала недружественный шаг по отношению к Украине.

"Нам стало известно, что, увы, несмотря на предупреждения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией", – заявил Кулеба.

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Он также обратил отметил, что почетный консул является особой формой представительства и не считается в дипломатии классическим консулом. Он добавил, что "консулом" стал одиозный Олег Белавенцев, которому Святошинский суд Киева в 2019 году заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.

По его словам, украинская сторона рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как прямое нарушение законодательства Украины и международного права.

"Это откровенно недружественный шаг по отношению к нашему государству... Наша позиция очень простая и четкая – мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже направлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение", – сказал Кулеба.

Он добавил, что если реакция не последует, то в отношении Никарагуа запустят санкционные механизмы.

Кстати, в 2014 году власти Никарагуа поддержали действия России в Крыму. В частности, в то время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поблагодарил власти Никарагуа за поддержку российской политики в отношении Крыма.