Кабмин предложил СНБО ввести санкции против российских авиакомпаний

Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.

В среду, 27 января Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести экономические санкции в отношении 13 российских авиакомпаний сроком на три года. Об этом сообщает сайт правительства со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Невзирая на то, что, начиная с 28 марта 2014 года и до сегодня над временно оккупированной территорией АР Крым на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, однако отдельные авиаперевозчики нарушают этот порядок", – отметил Криклий.

Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.

На рассмотрение этого вопроса Советом нацбезопасности Кабмин выделит месяц.

В санкционный список вошли следующие компании:

Вологодское авиационное предприятие (п. Дорожный); Красавиа (Красноярск);

Комиавиатранс (Сыктывкар);

Авиакомпания Азимут (Ростов-на-Дону);

Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск);

Авиасервис (с.Столбище, Татарстан);

Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан); Аэролимузин (с. Дубровки);

Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково);

Авиакомпания "Победа" (Москва);

Авиационные технологии инвестиции сервис (Химки); Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации (Москва);

Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Напомним, что ранее Криклий заявил, что Международные авиаперевозки могут полностью восстановиться с 2023 года.