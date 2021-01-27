Кабмин предложил СНБО ввести санкции против российских авиакомпаний
Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.
В среду, 27 января Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести экономические санкции в отношении 13 российских авиакомпаний сроком на три года. Об этом сообщает сайт правительства со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.
"Невзирая на то, что, начиная с 28 марта 2014 года и до сегодня над временно оккупированной территорией АР Крым на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, однако отдельные авиаперевозчики нарушают этот порядок", – отметил Криклий.
Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.
На рассмотрение этого вопроса Советом нацбезопасности Кабмин выделит месяц.
В санкционный список вошли следующие компании:
- Вологодское авиационное предприятие (п. Дорожный); Красавиа (Красноярск);
- Комиавиатранс (Сыктывкар);
- Авиакомпания Азимут (Ростов-на-Дону);
- Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск);
- Авиасервис (с.Столбище, Татарстан);
- Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан); Аэролимузин (с. Дубровки);
- Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково);
- Авиакомпания "Победа" (Москва);
- Авиационные технологии инвестиции сервис (Химки); Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации (Москва);
- Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).
Напомним, что ранее Криклий заявил, что Международные авиаперевозки могут полностью восстановиться с 2023 года.