Международные авиаперевозки могут полностью восстановиться с 2023, — Криклий

По словам министра инфраструктуры, в 2020 Украина вышла на менее чем треть от объема перевозок пассажиров в 2019.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, что международные перевозки будут полностью восстановлены к 2023 году. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в этом году Украина может выйти на половину от уровня 2019 года объемов авиаперевозок, при этом в 2020 году в стране было менее чем треть (28%) от объема перевозок пассажиров в 2019 году.

"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года", — заявил Криклий.

По словам Криклия, уже в 2022 году — примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам будет восстановлен тот объем, который был до пандемии.

Напомним, отрасль авиаперевозок — среди тех, кто сильнее других пострадала от закрытия границ в период пандемии. С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний. В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.

Из-за пандемии коронавируса международный туризм за 10 месяцев 2020 года потерял свыше 900 млрд. долларов и вернулся к уровню 1990 года.