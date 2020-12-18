Международный туризм вернулся к уровню 1990 года, – ООН

За первые 10 месяцев 2020 года из-за карантинных ограничений туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов.

Всемирная туристская организация ООН сообщила, что из-за пандемии коронавируса мировой туризм вернулся уровню 1990 года.

Сообщается, что туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов за первые 10 месяцев 2020 года из-за карантинных ограничений.

"В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности с уменьшением числа прибытий на 1 млрд и потерей примерно 1,1 трлн долларов",— сказано в сообщении.

В период с января по октябрь туристические маршруты приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По данным организации, число международных путешественников по итогам года сократится на 70–75%.

Число поездок в Азиатско-Тихоокеанский регион за первые десять месяцев этого года сократилось на 82%, на Ближний Восток — на 73%, в Африку — на 69%, в Европу и Америку — на 68%.

"Новости о начале вакцинации повышают желание потребителей путешествовать, но до выздоровления отрасли еще далеко. Странам необходимо активизировать усилия по безопасному открытию границ, поддержке рабочих мест и предприятий в сфере туризма. Становится все очевиднее, что туризм — один из самых пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики", — сказано в сообщении.

Напомним, отрасль авиаперевозок — среди тех, кто сильнее других пострадал от закрытия границ в период пандемии. С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний. В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.